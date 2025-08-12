fechar
Economia | Notícia

Lula anuncia R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço nesta quarta (13) e diz que valor pode aumentar

Plano de socorro, que pode ser ampliado, priorizará pequenas empresas e setores como o de alimentos; recursos não estarão sujeitos ao teto de gastos

Por Túlio Feitosa Publicado em 12/08/2025 às 23:45
O presidente Lula
O presidente Lula - Ricardo Stuckert / PR

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará oficialmente, nesta quarta-feira (13), um pacote inicial de R$ 30 bilhões em crédito para socorrer as empresas brasileiras afetadas pelo "tarifaço" de 50% imposto pelos Estados Unidos. A medida é uma resposta direta do governo para mitigar os prejuízos e proteger os empregos no país.

Segundo o presidente, o valor é um ponto de partida e poderá ser ampliado conforme a necessidade. O plano dará prioridade às empresas de menor porte e a setores mais vulneráveis, como os produtores de alimentos perecíveis – a exemplo de frutas e mel – e a indústria de máquinas.

"Nós vamos cuidar dos pequenos. Os grandes têm mais poder de resistência", afirmou Lula, em entrevista à Band News, destacando que o governo também atuará para proteger os trabalhadores das empresas impactadas.

Para viabilizar o pacote, a ajuda virá por meio de crédito extraordinário ao Orçamento, o que, na prática, significa que os R$ 30 bilhões não estarão sujeitos ao limite de gastos estabelecido pelo arcabouço fiscal.

Outras frentes de ação

Além do socorro financeiro, o presidente delineou outras duas frentes de atuação do governo:

  1. Busca por mercados alternativos: O governo irá intensificar os esforços para encontrar novos países compradores para os produtos brasileiros que foram taxados pelos EUA.
  2. Incentivo à contestação nos EUA: Lula afirmou que o governo incentivará os empresários brasileiros a contestarem a legalidade da sobretaxa diretamente na justiça norte-americana.

A iniciativa é a primeira medida concreta de apoio ao setor produtivo desde que as tarifas de 50% entraram em vigor, no início de agosto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), as medidas foram elaboradas após reuniões com diversos representantes do setor produtivo e serão custeadas via crédito extraordinário – ou seja, os recursos ficarão fora do limite de gastos do arcabouço fiscal, mas serão considerados no cálculo da meta.

O que está no plano?

Haddad adiantou os principais eixos do pacote de socorro:

  • Linhas de financiamento para as empresas.
  • Medidas tributárias (não detalhadas).
  • Autorização para compras governamentais em determinados casos.
  • Reformas estruturais, como a modernização do Fundo de Garantia para Exportações (FGE), para ajudar empresas de todos os portes a encontrarem novos mercados.

(Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo).

Leia também

'Enfim, a sociedade colocou olhar sobre a regularização das redes', diz Janja em Pernambuco
GOVERNO FEDERAL

'Enfim, a sociedade colocou olhar sobre a regularização das redes', diz Janja em Pernambuco
Editorial JC: Como reduzir os impactos?
TARIFAÇO DOS EUA

Editorial JC: Como reduzir os impactos?

Compartilhe

Tags