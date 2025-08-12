Lula anuncia R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço nesta quarta (13) e diz que valor pode aumentar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Plano de socorro, que pode ser ampliado, priorizará pequenas empresas e setores como o de alimentos; recursos não estarão sujeitos ao teto de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará oficialmente, nesta quarta-feira (13), um pacote inicial de R$ 30 bilhões em crédito para socorrer as empresas brasileiras afetadas pelo "tarifaço" de 50% imposto pelos Estados Unidos. A medida é uma resposta direta do governo para mitigar os prejuízos e proteger os empregos no país.

Segundo o presidente, o valor é um ponto de partida e poderá ser ampliado conforme a necessidade. O plano dará prioridade às empresas de menor porte e a setores mais vulneráveis, como os produtores de alimentos perecíveis – a exemplo de frutas e mel – e a indústria de máquinas.

"Nós vamos cuidar dos pequenos. Os grandes têm mais poder de resistência", afirmou Lula, em entrevista à Band News, destacando que o governo também atuará para proteger os trabalhadores das empresas impactadas.

Para viabilizar o pacote, a ajuda virá por meio de crédito extraordinário ao Orçamento, o que, na prática, significa que os R$ 30 bilhões não estarão sujeitos ao limite de gastos estabelecido pelo arcabouço fiscal.

Outras frentes de ação

Além do socorro financeiro, o presidente delineou outras duas frentes de atuação do governo:

Busca por mercados alternativos: O governo irá intensificar os esforços para encontrar novos países compradores para os produtos brasileiros que foram taxados pelos EUA. Incentivo à contestação nos EUA: Lula afirmou que o governo incentivará os empresários brasileiros a contestarem a legalidade da sobretaxa diretamente na justiça norte-americana.

A iniciativa é a primeira medida concreta de apoio ao setor produtivo desde que as tarifas de 50% entraram em vigor, no início de agosto.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), as medidas foram elaboradas após reuniões com diversos representantes do setor produtivo e serão custeadas via crédito extraordinário – ou seja, os recursos ficarão fora do limite de gastos do arcabouço fiscal, mas serão considerados no cálculo da meta.

O que está no plano?

Haddad adiantou os principais eixos do pacote de socorro:

Linhas de financiamento para as empresas.

para as empresas. Medidas tributárias (não detalhadas).

(não detalhadas). Autorização para compras governamentais em determinados casos.

em determinados casos. Reformas estruturais, como a modernização do Fundo de Garantia para Exportações (FGE), para ajudar empresas de todos os portes a encontrarem novos mercados.

(Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo).