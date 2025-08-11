Após denúncia de Felca, investigação sobre Hytalo Santos avança e mira pais das crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Promotoria apura se houve omissão dos responsáveis na proteção dos filhos; influenciador já era investigado por suposto aliciamento de menores

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) abriu uma nova frente de investigação no caso envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos. Além de apurar a conduta do próprio influenciador, a promotoria agora vai investigar os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes que são expostos em seus vídeos e redes sociais.

O objetivo é apurar se houve omissão na proteção aos filhos, caso eles tenham sido expostos a situações de risco previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Investigação contra Hytalo

A ação contra os pais é um desdobramento da investigação principal contra Hytalo Santos, que apura a suspeita de aliciamento de menores. O MPPB já solicitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito policial na esfera criminal para apurar a conduta do influenciador.

O caso ganhou repercussão nacional após um vídeo do youtuber Felca, que chamou o conteúdo de Hytalo de "circo macabro", viralizar e alcançar mais de 24 milhões de visualizações. Na sequência, a conta principal de Hytalo no Instagram, com mais de 17 milhões de seguidores, foi retirada do ar.

A defesa do influenciador

Em um perfil reserva, Hytalo Santos se manifestou, afirmando que a investigação não é recente e que ele já prestou esclarecimentos ao MP em outras ocasiões. "A gente coopera com o Ministério Público. [...] A gente tem uma família, mas não é uma família padrão", disse ele.

A defesa de Hytalo não foi localizada pela reportagem do Estadão Conteúdo para comentar os novos desdobramentamentos.

(Com informações do Estadão Conteúdo)