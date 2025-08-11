Após denúncia viral do youtuber Felca, Câmara pautará projetos de proteção a crianças na internet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vídeo sobre "adultização" de menores ultrapassou 24 milhões de visualizações no YouTube e mobilizou políticos de esquerda e direita

A enorme repercussão de um vídeo do youtuber Felca, que denuncia a exploração e a "adultização" de crianças nas redes sociais, provocou uma reação imediata do Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou neste domingo (10) que colocará em pauta, já nesta semana, projetos de lei que tratam da proteção de menores no ambiente digital.

Publicado na última quarta-feira (6), o vídeo de Felca já soma mais de 24 milhões de visualizações. Nele, o influenciador expõe, entre outros casos, o conteúdo do paraibano Hytalo Santos, que passou a ser investigado pelo Ministério Público por suposto aliciamento de menores. Felca também demonstrou como os algoritmos das plataformas podem facilitar a comunicação entre abusadores.

"O vídeo do Felca sobre a 'adultização' das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão", declarou Hugo Motta.

Repercussão suprapartidária

A denúncia do youtuber uniu políticos de espectros ideológicos opostos. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais nomes da direita, afirmou que Felca "mexeu no vespeiro". Do outro lado, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), destaque na esquerda, elogiou o influenciador "por sua postura ativa e cidadã".

O episódio demonstra a crescente capacidade de mobilização das redes sociais em pautar o debate público e pressionar por ações concretas do poder Legislativo em temas de grande relevância social.

Operação prende suspeitos e cumpre mandados em Pernambuco

A mobilização gerada pela denúncia do influenciador Felca coincide com ações policiais concretas contra crimes na internet. Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a operação "NIX - Oculus Legis", que investiga uma quadrilha que vendia pornografia infantil online e ameaçava autoridades.

A ação não se limitou a São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública paulista confirmou que mandados de busca e apreensão foram cumpridos também em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, além de cidades na Paraíba e no Paraná.

Ao todo, dois adultos foram presos e três mandados de internação foram expedidos para adolescentes. Segundo a polícia, o grupo também é responsável pela invasão de sites governamentais, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, atuando principalmente na plataforma Discord.

(Com informações do Estadão Conteúdo)