Felca diz que passou a andar com carro blindado e seguranças após denunciar influenciadores

Youtuber disse que precisou reforçar a segurança após abordar temas delicados. Seu vídeo que denunciava adultização infantil viralizou recentemente

O youtuber Felca disse que precisou reforçar a própria segurança após publicar um vídeo sobre 'adultização infantil' denunciando mães e influenciadores suspeitos de explorar a imagem de crianças na internet.

O vídeo, publicado no canal do Youtube, viralizou nas redes sociais e acumula mais de 27 milhões de visualizações até o momento.

Felca contou que anda com carro blindado e seguranças. Ao podcast PodDelas, ele disse que já recebeu muitas ameaças devido aos assuntos que expõe nos vídeos.

“Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo”, disse o youtuber.

No vídeo de quase 50 minutos, Felca falou sobre conteúdos de sexualização de menores de idade nas redes sociais.

Ele apresentou um compilado de denúncias sobre influenciadores que estariam explorando imagem de crianças e adolescentes, demonstrou como os algoritmos direcionam esses conteúdos para pedófilos e entrevistou uma psicóloga.

Veja:

