Desespero de gestante e família em espera arriscada por parto no Hospital Barão de Lucena

Jovem de 36 semanas de gravidez é mantida em espera para parto no Hospital Barão de Lucena

A denúncia partiu da família de Eduarda Vitória Siqueira, gestante de 18 anos e 36 semanas de gravidez, que está internada há quase uma semana no Hospital Barão de Lucena aguardando procedimento para o parto. A família, ansiosa e apreensiva, reporta a situação emergencial da jovem e demanda por medidas urgentes.

Detalhes da Situação

Na última sexta-feira, Eduarda foi levada à Maternidade do Ibura devido a dores e dilatação. Dada a complexidade do estado de saúde, foi transferida com urgência para o Hospital Barão de Lucena. Conforme relatos, Eduarda está perdendo líquido e já enfrenta dificuldades para se alimentar. “Ela está no soro. Não está conseguindo não, de tanta dor”, relata membro da família.

Desespero e Expectativas

Há preocupação com a demora na realização do parto. A informação passada à família é que Eduarda precisa aguardar até domingo para uma tentativa de parto normal. “Têm que fazer cesárea, porque ela não tem condições de ter normal, né? E eles não querem fazer”, diz a tia da gestante. O medo é que esse atraso acarrete problemas mais graves: “Até quando? Até acontecer uma tragédia”, indaga a família.

Ação das Autoridades

A família já buscou ajuda com agências sociais, de saúde e na ouvidoria. Afirmam, inclusive, que receberam informações falsas sobre o procedimento cirúrgico. “Eles já alegaram que ela estava em uma sala cirúrgica fazendo uma cesário. Tudo mentira. E ela está aí”, desabafa um parente.

O temor e a espera pela resolução deste caso continuam. A família espera justiça e deseja apenas a chegada segura de sua primeira netinha.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais