Com Raquel Lyra no Sertão, Priscila Krause representa Estado em visita de Lula e fala sobre as agendas

A vice-governadora participou, nesta quinta-feira (14), da cerimônia de inauguração da fábrica da Hemobrás, em Goiana, na Zona da Mata Norte

Apesar de uma agenda cheia do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (14), em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSD) não esteve presente em nenhum dos três compromissos presidenciais no estado: inauguração da fábrica da Hemobrás, em Goiana; lançamento do programa 'Agora Tem Especialistas', em um hospital particular no Recife; além da entrega de títulos de regularização fundiária na comunidade de Brasília Teimosa.

De acordo com a vice-governadora, Priscila Krause (PSD), que representou o governo do Estado na cerimônia de inauguração da fábrica da Hemobrás, localizada em Goiana, na Mata Norte, Raquel Lyra tinha compromissos no Sertão do Estado e acabou impossibilitada, logisticamente, de estar ao lado do presidente Lula.

"Infelizmente não foi possível conciliar essa agenda do presidente. A governadora já tinha uma agenda no Sertão nesta quinta (14), em Petrolina e Ouricuri. Na sexta (15), ela estará em Salgueiro e Floresta, e por isso não foi possível mudar a agenda, que é um processo de escuta que nós fazemos e uma prestação de contas à população. Foram agendas confirmadas em cima da hora e não teve a possibilidade de organizar a logística", explicou Priscila Krause.

Diante da ausência de Raquel Lyra nos eventos em que Lula esteve presente em Pernambuco, Krause aproveitou a inauguração da fábrica da Hemobrás para justificar ao presidente sobre o impedimento da governadora. "O presidente já sabia da impossibilidade de a governadora comparecer, mas também fiz questão de relatar isso para ele", disse.

Agenda da governadora no Sertão

O compromisso de Raquel Lyra que a vice-governadora se referia foi o início do programa 'Ouvir para Mudar 2025'. A governadora autorizou, nesta quinta-feira (14), mais de R$ 60 milhões em obras hídricas no município de Petrolina, no Sertão do São Francisco, com a ampliação de sistema produtor e a instalação de Estação de Tratamento de Água.

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra esteve, nesta quinta-feira (14), no município de Petrolina, no Sertão do São Francisco, em agenda do programa Ouvir para Mudar 2025 - Janaína Pepeu / Secom

"Hoje, viemos ao município de Petrolina para fazer um balanço das entregas feitas nos últimos anos e assinamos ordens de serviço que dialogam com o acesso à água, irão atender a escolas da Rede Estadual de Ensino e permitir a instalação do Porto Digital no município. Entregaremos a LOA no início de setembro e, a cada semana, faremos esta escuta qualificada para direcionar os recursos estaduais para onde é necessário”, destacou Raquel.

Na primeira rodada de escuta popular, a gestora estadual apresentou um balanço das ações que já foram executadas pelo Governo de Pernambuco nos últimos anos na região e abriu espaço para a população elencar as iniciativas que serão prioridades para o Estado em 2026. Ainda foi firmado um protocolo de intenções com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) para implantação de um HUB de inovação que será gerido pelo Porto Digital em Petrolina.

Nesta sexta-feira (15), a governadora Raquel Lyra dará continuidade à agenda do Ouvir Para Mudar, em Salgueiro e Floresta, no Sertão. No evento, moradores vão poder votar nas iniciativas e obras que serão prioridades para o Estado no próximo ano. Além disso, também será feito um balanço das ações realizadas pela gestão.