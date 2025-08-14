fechar
Política | Notícia

"Eu sou um soldado do senhor", diz João Campos a Lula em agenda sem presença de Raquel Lyra

Prefeito do Recife discursou, nesta quinta-feira (14), na cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária na comunidade de Brasília Teimosa

Por Filipe Farias Publicado em 14/08/2025 às 17:50 | Atualizado em 14/08/2025 às 20:43
Prefeito do Recife, João Campos, reafirma apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva - JAILTON JR/JC IMAGEM
Prefeito do Recife, João Campos, reafirma apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva - JAILTON JR/JC IMAGEM

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), aproveitou a vinda do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (14), a Pernambuco, para alimentar o clima de eleição 2026. Durante a cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária na comunidade de Brasília Teimosa, na Zona Sul da capital, o prefeito reforçou o seu apoio ao presidente, além de disparar uma indireta à governadora Raquel Lyra (PSD), sua adversária política nas eleições para o governo do Estado no próximo ano.

"Eu queria poder dizer a vocês da alegria que eu tenho hoje. Eu quero agradecer pela sua vinda aqui no Recife, presidente. Eu era menino quando o presidente Lula veio oito vezes em Pernambuco e meu pai, como governador, o recebeu todas as vezes", disparou João Campos, sobre a ausência de Raquel Lyra na agenda do presidente da República em Pernambuco.

"Eu quero dizer presidente, que onde o senhor estiver no meu estado e na minha cidade, eu estarei ao seu lado defendendo o seu nome e dizendo que eu sou um soldado do senhor. Nós temos o maior presidente da história do Brasil que é um pernambucano, que é o homem do povo, que se emociona e faz as coisas com o coração. Então, Brasília Teimosa, nós temos aqui a agradecer em nome do povo do Recife. Quero dizer, presidente, muito obrigado, e saiba que esse povo tem um carinho enorme pelo senhor", finalizou o prefeito.

Títulos de regularização fundiária

A comunidade de Brasília Teimosa foi um dos objetos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre MGI e a Prefeitura do Recife para a efetiva entrega dos títulos aos beneficiários. "Hoje, 599 famílias vão receber a escritura no cartório de imóveis. Todas essas famílias, 66% das escrituras vão ser entregues no nome das mulheres, chefes de família que aqui estão. Se tiver uma mulher na casa, a escritura será no nome dela. E as próximas etapas serão realizadas até janeiro", explicou João Campos.

O prefeito do Recife lembrou que essa acordo foi iniciado no primeiro governo do presidente Lula, em 2003. "A história de Brasília Teimosa se mistura com sua história, presidente... Com a história do seu governo. De quem esteve aqui no primeiro dia como presidente para realizar o sonho de diversas famílias que moravam em palafitas, mas o que o senhor começou precisa ser concluindo. Depois de 20 anos, precisou o senhor voltar ser presidente para garantir as escrituradas dessas pessoas que estão aqui", frisou.

Krause justifica ausência de Raquel Lyra

Com a ausência de Raquel Lyra nos eventos em que Lula esteve presente em Pernambuco, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) aproveitou a inauguração da fábrica da Hemobrás - que aconteceu na manhã desta quinta-feira - para justificar ao presidente sobre o impedimento da governadora.

"O presidente já sabia da impossibilidade de a governadora comparecer, mas também fiz questão de relatar isso para ele", disse.

O compromisso de Raquel Lyra foi referente ao início do programa 'Ouvir para Mudar 2025', no qual foi autorizado pela governadora mais de R$ 60 milhões em obras hídricas no município de Petrolina, no Sertão do São Francisco, com a ampliação de sistema produtor e a instalação de Estação de Tratamento de Água.

