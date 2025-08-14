AO VIVO: Lula entrega títulos de regularização fundiária em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife; Assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda nesta quinta-feira (4) em Pernambuco. SJCC transmite ao vivo a cerimônia

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá entregar, nesta quinta-feira (14), 599 títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A ação do governo Federal é em parceria com a Prefeitura de Recife. A cerimônia está marcada para iniciar às 17h e será transmitida nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Confira a cerimônia do presidente Lula em Brasília Teimosa:

De acordo com o governo Federal, a regularização é mais um avanço do Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Na Etapa 1, a entrega de títulos contempla uma área de aproximadamente 80.000 m², avaliada em mais de R$ 3,8 milhões.