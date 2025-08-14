Rock Rec Festival dá espaço às bandas locais com o Palco Downtown

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival reúne Titãs, Biquini Cavadão, Frejat e mais em Recife, com espaço especial para bandas locais no Palco Downtown. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

O espaço exclusivo promete valorizar a cena musical da cidade e recebe as bandas Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca, garantindo que o público conheça e prestigie novos talentos do rock recifense.

O festival oferece duas opções de áreas para curtir o show: Rock Front e Rock Open, com open bar de whisky, gin, vodka, cerveja, refrigerante, água tônica e água mineral.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 100 e podem ser adquiridos pelo site bilheteriadigital.com/festacheia ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Em Caruaru, as vendas acontecem na Chilli Beans do Caruaru Shopping.