fechar
Agenda | Notícia

Rock Rec Festival dá espaço às bandas locais com o Palco Downtown

Festival reúne Titãs, Biquini Cavadão, Frejat e mais em Recife, com espaço especial para bandas locais no Palco Downtown. Saiba mais

Por Catêrine Costa Publicado em 14/08/2025 às 10:06
Rock Rec Festival
Rock Rec Festival - Crédito: Kaio Cads

Clique aqui e escute a matéria

No dia 13 de setembro, Recife vai se transformar na capital do rock nordestino com o Rock Rec Festival, apontado como o maior festival de rock do Nordeste, na Área Externa do Centro de Convenções. Além de grandes nomes como Biquini Cavadão, Titãs, Frejat, Ira!, Samuel Rosa, Marcelo Falcão e Paralamas do Sucesso, o evento também reserva um destaque especial para as bandas locais no Palco Downtown.

O espaço exclusivo promete valorizar a cena musical da cidade e recebe as bandas Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca, garantindo que o público conheça e prestigie novos talentos do rock recifense.

O festival oferece duas opções de áreas para curtir o show: Rock Front e Rock Open, com open bar de whisky, gin, vodka, cerveja, refrigerante, água tônica e água mineral.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 100 e podem ser adquiridos pelo site bilheteriadigital.com/festacheia ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Em Caruaru, as vendas acontecem na Chilli Beans do Caruaru Shopping.

Leia também

Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores
Ingressos

Sport x São Paulo: ainda há ingressos promocionais? Confira valores
Sport ainda tem chance de permanecer na Série A? Confira as possibilidades
Leão

Sport ainda tem chance de permanecer na Série A? Confira as possibilidades

Compartilhe

Tags