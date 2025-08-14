Após 15 anos, Hemobrás conclui a instalação de seu complexo industrial e Brasil será autossuficiente em derivados do sangue em 2030.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresa sobreviveu a ataques e corrupção e quase foi fechada por um ministro da Saúde que queria que a produção fosse deslocada para seu estado.

No país que não tem muito o que comemorar quando se trata de investimentos público estratégico, a inauguração da planta completa da Hemobrás pelo presidente Lula da Silva, nesta quinta-feira (14) é um desses raros momentos em que Brasil pode anunciar o fim do envio de plasma para a gigante suíça Oktafarma que o processa e reenvia como produtos acabados para o SUS e redes de hospitais privados.



A partir da próxima semana, depois da festa de inauguração das instalações industriais, o pessoal da Hemobrás entrará no complexo de quase 50 mil metros quadrados para limpar tecnicamente as instalações e os equipamentos de modo a iniciar a produção de medicamentos de moda que, até o final do ano, a Anvisa faça o condicionamento da produção brasileira.



Reduzir dependência



Oficialmente, a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é uma estatal com 100% do capital social pertencente ao Governo Federal sendo empresa pública da administração indireta, vinculada ao Ministério da Saúde. Sua função é a de, como indústria farmacêutica, trabalhar para reduzir a dependência externa do Brasil no setor de derivados do sangue e biofármacos.



Ela foi concebida para ser a maior fábrica de medicamentos hemoderivados da América Latina, com capacidade para processar até 500 mil litros de plasma e abrigar 17 prédios, distribuídos em 48 mil m2 de área construída num terreno de 25 hectares em Goiana. Sua presidente é Ana Paula do Rego Menezes.



Hemobrás recebe mais de 300 mil litros de plasma e envia para serem processado pela Octafarma na Suíça. - Divulgação

Envio de plasma



Com a Hemobrás, o Brasil vai deixar de mandar 300 mil litros de plasma capturados em dezenas de hemocentros espalhados pelo Brasil lhe dando uma função estratégica no setor de fármacos.



Em 2030, através da Hemobrás, o Brasil se tornará oficialmente auto-suficiente na produção de Albumina Humana 20%, Imunoglobulina 5%, Fator VIII da Coagulação, Fator IX da Coagulação e Fator de Von Willebrand além de Complexo Protombinico. Poucos países conseguem ter essa condição e daí a importância do projeto.



Projeto de 2011



Lançado em 2011 com uma grande expectativa de chegar a auto-suficiência em cinco anos, ele conseguiu sobreviver a uma tempestade de crises. Virou protagonista de ações da Polícia Federal que prendeu um de seus presidentes lançando pacotes de dinheiro pela janela de um edifício do Recife e ficou paralisado por anos até ser, finalmente, tocada até sua conclusão agora.



Nessa jornada, a Hemobrás precisou trocar até de parceiros tecnológicos substituindo a francesa LBF pela suíça Oktafarma que inicia a partir de 2026 o desmame da produção de modo a que em três anos o Brasil deixe de enviar plasma para o exterior.



Vítimas de ataques



A Hemobrás sofreu vários ataques políticos. No governo Michel Temer, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, simplesmente retirou dela a responsabilidade da coleta, triagem e fracionamento do plasma brasileiro. Foi seu sucessor Henrique Mandetta ( já no governo Bolsonaro) quem devolveu a missão cumprindo uma decisão da justiça que cancelou a Portaria 922/2017 onde barros inviabilizam o empreendimento.



O diretor de desenvolvimento industrial da empresa, Antônio Edson de Souza Lucena, é um sobrevivente desse processo. Ele comemora o fato de a companhia e seus funcionários resistirem às interferências políticas até chegar o dia hoje e comemorar o início da produção integral.



Setor de separação de plasma para envio para a Oktafarma na Suíça e serem transformados em medicamentos. - Divulgação

Força da equipe



“Nós sempre acreditamos que chegaríamos ao dia de hoje. Atualmente, a Hemobrás já faz a embalagem dos produtos recebidos. Ainda este ano, vamos começar o envase do produto recebido a granel e esperamos, em 2026, iniciar a jornada de produção completa.” comemora.



Faz sentido. Hoje, o Brasil é dependente de importação e em momento de crise precisou pagar mais caro para atender as necessidades do SUS. Até recentemente, o máximo que a Hemobrás recolhia dos hemocentros era 120 mil litros ano. Em 2025, chegou a marca de 280 mil e crescendo. O objetivo da companhia é integrar na produção estatal os 80 mil litros de plasma capturados dos centros privados.



Equipamento alemão



A conclusão da planta industrial, a instalação dos equipamentos adquiridos aos fornecedores alemães com a cotação do euro de R$2,10 e o atraso na conclusão da obra física, em 2025 acabou (quem diria) deixando a planta mais barata. A despeito do ataque que sofreu com gestores envolvidos com a corrupção.

Mas a empresa já desperta interesse de países da América do Sul. Segundo Antônio Edson eles estão interessados em usar a estrutura da Hemobrás para processar no Brasil o seu plasma.



Clientes vizinhos



Desde o ano passado a companhia está recebendo demandas. Entretanto terá que ajudar a montar hemocentros dentro do mesmo padrão do Brasil e que são aceitos pela Oktafarma no recebimento do plasma brasileiro. Mas vamos nos transformar em exportadores de derivados do sangue e biofármacos, prevê o executivo.

Brasil perderia com a exportação de soja da China para os Estados Unidos. - Divulgação

Sem tanta soja



O pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que a China quadruplicasse suas importações de soja norte-americana tem pouca chance de se tornar realidade. A China, como se sabe, é a maior consumidora mundial de soja, tendo importado 105,0 milhões de toneladas em 2024 – sendo 22,1 milhões de toneladas originárias dos EUA de 21%.



A consultoria Datagro considera improvável que as vendas americanas cresçam neste volume. É que para chegar a 88 milhões de toneladas seria necessário superar em 69% as exportações totais dos EUA em 2024. Além disso, o volume equivale a 75% de toda a produção projetada para 2025/26 pelo Departamento de Agricultura dos EUA.



Então, aumentar em quatro vezes o volume total de vendas de soja dos EUA para a China é pouco provável. Mas teria reflexos sim no Brasil. ma eventual perda de participação no mercado chinês poderia representar pressão sobre os preços.



Região sem voos



A Azul fez um planejamento especial para atender a demanda do próximo verão, entre chegadas e partidas do aeroporto do Recife, seu principal hub no Nordeste. A Companhia oferecerá 532 vôos extras e terá uma oferta de cerca de 60 mil assentos entre os dias 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.



Menos voos



Mas a empresa está reduzindo drasticamente sua frota. Nesta quarta-feira (13) ela suspendeu os vôos para 14 cidades entre elas quatro do Ceará (Sobral, São Benedito, Iguatu e Crateus) uma no Rio Grande do Norte (Mossoró). Duas no Piauí (São Raimundo e Parnaíba) e uma no Maranhão (Barreirinha). Além de reduzir as ofertas de vôos das capitais do Nordeste para Recife limitando as rotas a duas. A aviação inter-regional do Nordeste já era.



Insuficiente



O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Joseph Couri, avaliaram positivamente as medidas anunciadas pelo presidente Lula para apoiar as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos, Mas lembrou que as medidas atendem apenas a 65% das exportações, com 35% ainda sendo afetadas pela tarifa de 50%.



O compositor Onildo ALmeida fez 97 anos nesta quarta-feira 13 de agosto. - Divulação

Onildo Almeida



Ícone do Brasil musical, parceiro de Luiz Gonzaga e autor da música que tornou Caruaru conhecida internacionalmente, Onildo Almeida comemora 97 anos de talento e sucesso contando histórias e falando da música do Nordeste. Gravada por Luiz Gonzaga em disco de 78 rpm, junto com “A Feira de Caruaru” virou uma marca de sua carreira embora ele tenha feito várias outras canções de sucesso. Mas ele sempre foi um homem de Rádio. Da Rádio Cultura de Caruaru, onde foi homem de sete instrumentos como cantor, controlista, redator e crítico musical. Via Onildo!



Oficina bate recorde



A Oficina Francisco Brennand registrou novo recorde na produção dos seus objetos de arte em julho.Foram 1.375 peças cerâmicas. O acumulado de 2025 também supera a das vendas dos objetos de arte, que representam cerca de 60% do custeio do museu-ateliê, com a renda integralmente revertida às ações Artística, de Educação e Pesquisa e manutenção do acervo.



Raquel não vai receber o presidente Lula em Pernambuco, - Divulgação

Raquel ouvindo



O presidente Lula está no Recife hoje apresentando as conclusões do complexo Hemobrás em Goiana. Mas a governadora Raquel Lyra preferiu prestigiar o projeto Ouvir para Mudar em Petrolina e em Ouricuri. Bom, mandou o vice-governador ouvir o presidente.



Aliança global



A Hyve Group anuncia a aquisição do ASU+GSV Summit e o AI Show, que serão realizados em San Diego, nos Estados Unidos, em abril de 2026, criando a maior comunidade global voltada para inovação e transformação da aprendizagem. A empresa é promotora da Jornada Bett Nordeste, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto no Recife Expo Center e tratará o médico-psiquiatra e comunicador Jairo Bouer como um dos destaques.



Brisanet maior



A empresa cearense Brisanet, operadora móvel regional e maior provedor de banda larga fixa do Nordeste, registrou 562 mil clientes no serviço móvel (4G/5G), adicionando mais de 110 mil novos assinantes apenas no segundo trimestre. Sua base de clientes na banda larga chegou a 1.516.862 de assinantes.

Incentivos Fiscais



Nesta quarta-feira , 20, o Recife sedia o Fórum de Incentivos Fiscais e Financiamentos Estratégicos 2025, realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos em parceria com a Fiepe e Sudene. O encontro, em formato híbrido (presencial e online), reunirá especialistas e instituições financeiras para apresentar oportunidades de crédito, investimentos e incentivos fiscais voltados para empresas do Norte e Nordeste.