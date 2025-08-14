Lula evita confrontos em PE e projeta discurso de soberania para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em visita, Lula reforça aliança com PSB, mas evita afastamento com Raquel Lyra, mesmo com ausência. Ideia é manter o cenário aberto para 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Pernambuco nesta quinta-feira (14) e, como sempre, cada gesto, encontro ou ausência na agenda carrega mais significado político do que parece à primeira vista. A passagem pelo Estado incluiu uma entrevista exclusiva ao Jornal do Commercio, onde deixou pistas importantes sobre sua estratégia para 2026, tanto no cenário nacional quanto no jogo político local.

A ausência de Raquel Lyra na agenda oficial é o primeiro ponto que chama atenção.

Cadê?

Lula dedicou sua agenda a compromissos com o senador Humberto Costa (PT) e estará acompanhado do prefeito do Recife, João Campos (PSB). A governadora, por sua vez, viajou a Petrolina, cumprindo agenda no interior, e enviou a vice-governadora Priscila Krause (PSD) para acompanhar o presidente. Essa decisão pode indicar um cálculo político ou um recado.

Raquel estaria evitando aparecer em fotos ao lado do presidente porque terá outro candidato em 2026 ou quer demonstrar insatisfação com a proximidade entre PT e PSB?

Estratégia do PSD

Evitar aparições públicas com o presidente fora de ocasiões estritamente institucionais pode ser uma estratégia preparatória para uma decisão interna do partido dela, o PSD.

Não se trata de um distanciamento hostil, mas de uma estratégia alinhada ao que Gilberto Kassab desenha em 2026: lançar candidato próprio no primeiro turno, possivelmente Ratinho Júnior (PSD) ou Eduardo Leite (PSD), e negociar apoio a Lula em eventual segundo turno. Nesse cenário, tanto a governadora quanto o presidente preservam uma relação cordial, sem ataques, mas também sem gestos que confundam suas bases.

Resposta calculada

Na entrevista ao JC, Lula foi questionado diretamente sobre sua preferência em Pernambuco: João Campos ou Raquel Lyra. A resposta foi calculada. Disse que é "cedo para definir" e distribuiu elogios iguais aos dois, ressaltando que o Estado tem o privilégio de contar com dois políticos jovens, sérios e comprometidos.

Puxando pela memória, o tom remete à postura adotada em 2022: no primeiro turno, apoio restrito a Teresa Leitão (PT) para o Senado, sem muita disposição para pedir votos por Danilo Cabral (PSB), então candidato ao governo. No segundo turno, apoiou Marília Arraes (SD) contra Raquel, mas sem críticas à adversária. Pelo contrário, fez elogios a ela, que terminou vencendo.

O recado é que Lula sabe atuar em cenários de disputa local sem fechar portas e sem criar arestas desnecessárias.

Jogo de médio prazo

Esse equilíbrio é estratégico. Ao manter-se próximo de João Campos, Lula reforça a aliança nacional com o PSB e assegura presença nas bases do partido em Pernambuco. Garante um espaço, também, para Humberto Costa ser candidato ao Senado na chapa de Campos, já que Raquel nunca sinalizou claramente essa disponibilidade.

Ao mesmo tempo, evita desgastar a relação com a governadora, que pode ser aliada no segundo turno ou, no mínimo, uma adversária não hostil em 2026. É um jogo de médio prazo, em que a imagem e a coerência contam tanto quanto os acordos políticos de bastidores.

Discurso nacional

Outro ponto relevante da entrevista é a abordagem de Lula sobre a eleição presidencial. Ele evitou cravar que será candidato, nem mesmo repetiu a frase já usada em outros momentos de que "concorreria se estivesse com saúde". No entanto, determinou o que pode ser o eixo central da campanha petista em 2026: a "defesa da soberania nacional".

Lula falou sobre a necessidade de proteger o Brasil de interesses externos, especialmente norte-americanos, e de garantir que decisões políticas e institucionais sejam tomadas sem ingerências. Trata-se de um discurso que dialoga com parte do eleitorado e que permite mobilizar um sentimento de unidade nacional sem entrar, por ora, no embate direto com adversários internos.