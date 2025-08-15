Alepe revela ganhadores da Medalha Joaquim Nabuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As principais atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do colunista social João Alberto

Francklin Bezerra, chefe do Cerimonial da Assembleia Legislativa me informa que o presidente Álvaro Porto vai comandar terça-feira, sessão solene da Assembleia Legislativa, para entrega da Medalha Joaquim Nabuco Classe ouro. Vão ser agraciados Adilson Gomes da Silva, por proposta do deputado Diogo Moraes, Agenor Ferreira Lima Filho, por proposta do deputado Eriberto Filho, O Instituto do Autismo de Pernambuco, por proposta do deputado Mário Ricardo, José Walmir Ramos Lacerda, proposta da deputada Roberta Arraes, e Vineide Santos Baga Diegues Serva, por proposta da deputada Socorro Pimentel.

O vice-prefeito Victor Marques e o secretário de Esportes, Eriberto Filho, em encontro na Prefeitura do Recife - Arquivo Pessoal

FUTEBOL

Excelente o artigo que o jornalista Saulo Moreira publicou na página de opinião do nosso jornal “Não é apenas sobre futebol. É sobre Pernambuco''. Destaca que, com péssimas campanhas recentes, os três clubes da capital, o chamado trio de ferro, Sport, Náutico e Santa Cruz, estão tendo suas torcidas cada vez mais recebendo a concorrência dos clubes de outros estados. Destaca, com razão, a presença nas ruas de muita gente usando camisas do Flamengo, Corinthians, Vasco e Palmeiras. Sem falar nas do Real Madrid, Barcelona e Paris Saint Germain.

Jones Figueiredo com o ministro do STJ Reinaldo da Fonseca, em lançamento de livro em Brasília - Arquivo Pessoal

NOVO

Jefferson Rafael, fundador da rede Verdfrut, entrou em um mercado inusitado: de cannabis medicinal. Com Eder Brandão e Paulo Lima, inaugurou em Pernambuco a Verdpharm, autorizada pela Anvisa e voltada a terapias para autismo, TDAH e fibromialgia.

Os desembargadores Eduardo Sertório e Artur Beretta, vice-presidentes dos Tribunais de Justiça de Pernambuco e São Paulo - Sheila Wanderley/Divulgação

ELOGIOS

Ricardo Almeida recebeu, ontem, muitos elogios na abertura da exposição “Abstração Vital”, da artista Isabelle Dantas, na Galeria Terra Brasilis.

ANIVERSÁRIO

O chef Alcindo Queiroz nos preparativos para lançar o novo cardápio do seu Patuá. A repaginação marca também o início das comemorações dos 17 anos do restaurante de Olinda.

DETALHE

As agendas presidenciais em Pernambuco, iniciadas na terça-feira com Janja em Itapissuma e seguidas pela chegada de Lula em Goiana, trouxeram um detalhe: foi a primeira vez, desde que tomou posse em 2023, que a governadora Raquel Lyra não esteve presente acompanhando. O Governo do Estado esteve representado por Priscila Krause.

HARMONIZAÇÃO

O Riomar promove terça-feira, encontro de harmonizações como parte da programação do projeto Aromas e Vinhos, com presença do ator Dan Stulbach e da sommelier Gabriela Monteleone.

ARTE

Márcia Cabral está em Évora para conhecer os novos trabalhos da artista plástica Erika Valença, radicada em Portugal. A ideia é trazer em 2026, a coleção LusitAnas, inspirada na estética e na história das mulheres portuguesas.

RESTAURANTES

Restaurantes da Europa, Ásia, Oriente Médio e Estados Unidos compõem a lista dos 16 mais bonitos do mundo em 2025, segundo o ranking “World’s Most Beautiful Restaurants”. Nenhum estabelecimento brasileiro foi incluído na seleção.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Só paro quando Deus me levar ou eu não puder cantar.” (Lia de Itamaracá)

PONTTINHO lança o livro “Fantasia” no domingo, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

ELIDA e Fernando Bastos estão em São Paulo, onde ele faz cirurgia no Ícone,

ANA PAULA Padrão está em Recife para gravar campanha publicitária.

YASMIM Brunet aproveita férias em Noronha.

IZABELA Hinrichsen celebra os 5 anos do estúdio Bizu.

MARIA Pimentel faz trabalho à frente da NutriGen, mapeando fatores genéticos que interferem no funcionamento do intestino.

ANIVERSARIANTES

Dinara Galvão, Lourdes Chalegre, Marcos Queiroz, Maria Lectícia Cavalcanti, Moíses Wolfenson, Mônica Zirpoli Sobral, Paulo André Alves, Paulo Morais e Raimundo Pimentel.