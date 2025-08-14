Uma boa medida que não vem funcionando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A CTTU tomou uma boa medida, proibindo o estacionamento de veículos na faixa em frente aos edifícios, no trecho da Avenida Boa Viagem que está em obras, na tentativa de minimizar o problema da mobilidade de veículos, provocando grandes engarrafamentos todos os dias. No entanto, a medida não vem tendo o menor efeito, porque, sem fiscalização, a norma é pouco observada, com muitos carros parados nos locais em que a proibição foi implantada com placas. A verdade é que a mobilidade nas principais vias da Zona Sul fica mais complicada a cada dia.

Glaucia Lira, Luciano Lacerda, Catharina Garziera e Janaína Guerra em evento no Cais do Sertão - Arquivo Pessoal

Sheila Wanderley, ao receber, ontem, a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, no aniversário do TJPE, ladeada pelos desembargadores Cândido Saraiva e Ricardo Paes Barreto, presidentes do TRE e TJPE - JC IMAGEM

LANÇAMENTO

Figura do maior destaque no mundo jurídico e literário, o professor Sílvio Neves Baptista, integrante da Academia Pernambucana de Letras, lança hoje, às 17h30, no hall da Escola da Magistratura de Pernambuco, o livro “Dano e Responsabilidade: O Estado de Necessidade no Direito Civil.”

HERÓI

O deputado Antônio Coelho solicitou a inscrição de Nelcy da Silva Campos no Livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco Fernando Santa Cruz. destinada a homenagear personalidades que se destacaram na história do estado. Homenageado foi um prático da barra que, há cerca de 40 anos, impediu um incêndio que poderia ter destruído os bairros do Recife, Santo Antônio, Boa Vista, Brasília Teimosa e Pina.

VERÃO

Lana Bandeira realiza os últimos detalhes da curadoria do verão 2026, que será lançado no dia 27 na Josefinna.

Geralda e Marcelle Farias, em mostra na Galeria Marco Zero - Arquivo pessoal

NO RIO

Raquel Lyra participa, sábado, no Rio de Janeiro, da cerimônia do Espadim, aos novos oficiais do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras. Será uma oportunidade da governadora visitar instalações semelhantes às que serão construídas para a Nova Escola de Sargentos de Carreira do Exército, na RMR.

FOTOGRAFIA

Fábio e Márcia Casanova protagonizaram um elegante ensaio fotográfico pelas ruas de Madrid, acompanhados dos dois filhos. Os cliques ficaram por conta da fotógrafa Caroline Petelin, que traz no portfólio trabalhos com renomados atores e atrizes.

DICA

Dica da coluna: o reality show Seleção Final, da Netflix, reúne atletas aposentados para competir em atividades físicas, o prêmio é de 30 milhões.

AULA

Fernanda Pessoa, uma das principais professoras de redação do país e também colecionadora de arte, participará da ART.PE em outubro, ministrando uma aula especial sobre arte contemporânea.

SONHO

Cyntya Verçosa prepara o maior e mais especial dos seus projetos com noivas: o vestido da sua filha, Thyale Turton, que acaba de noivar. Nupcial será em outubro, na Itália.

MODA

Jessica Coelho e Luana Sotero inauguram hoje unidade da Beni, marca de vestuário feminino, no RioMar.

CONHECIMENTO

Camila Coutinho amplia sua atuação para o cenário internacional. Ela foi convidada pela Meta — gigante por trás do Instagram, Facebook e WhatsApp — para produzir conteúdo sobre as ferramentas da plataforma voltadas a potencializar vendas e estratégias de marketing.