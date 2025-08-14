Uma boa medida que não vem funcionando
A CTTU tomou uma boa medida, proibindo o estacionamento de veículos na faixa em frente aos edifícios, no trecho da Avenida Boa Viagem que está em obras, na tentativa de minimizar o problema da mobilidade de veículos, provocando grandes engarrafamentos todos os dias. No entanto, a medida não vem tendo o menor efeito, porque, sem fiscalização, a norma é pouco observada, com muitos carros parados nos locais em que a proibição foi implantada com placas. A verdade é que a mobilidade nas principais vias da Zona Sul fica mais complicada a cada dia.
LANÇAMENTO
Figura do maior destaque no mundo jurídico e literário, o professor Sílvio Neves Baptista, integrante da Academia Pernambucana de Letras, lança hoje, às 17h30, no hall da Escola da Magistratura de Pernambuco, o livro “Dano e Responsabilidade: O Estado de Necessidade no Direito Civil.”
HERÓI
O deputado Antônio Coelho solicitou a inscrição de Nelcy da Silva Campos no Livro do Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco Fernando Santa Cruz. destinada a homenagear personalidades que se destacaram na história do estado. Homenageado foi um prático da barra que, há cerca de 40 anos, impediu um incêndio que poderia ter destruído os bairros do Recife, Santo Antônio, Boa Vista, Brasília Teimosa e Pina.
VERÃO
Lana Bandeira realiza os últimos detalhes da curadoria do verão 2026, que será lançado no dia 27 na Josefinna.
NO RIO
Raquel Lyra participa, sábado, no Rio de Janeiro, da cerimônia do Espadim, aos novos oficiais do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras. Será uma oportunidade da governadora visitar instalações semelhantes às que serão construídas para a Nova Escola de Sargentos de Carreira do Exército, na RMR.
FOTOGRAFIA
Fábio e Márcia Casanova protagonizaram um elegante ensaio fotográfico pelas ruas de Madrid, acompanhados dos dois filhos. Os cliques ficaram por conta da fotógrafa Caroline Petelin, que traz no portfólio trabalhos com renomados atores e atrizes.
DICA
Dica da coluna: o reality show Seleção Final, da Netflix, reúne atletas aposentados para competir em atividades físicas, o prêmio é de 30 milhões.
AULA
Fernanda Pessoa, uma das principais professoras de redação do país e também colecionadora de arte, participará da ART.PE em outubro, ministrando uma aula especial sobre arte contemporânea.
SONHO
Cyntya Verçosa prepara o maior e mais especial dos seus projetos com noivas: o vestido da sua filha, Thyale Turton, que acaba de noivar. Nupcial será em outubro, na Itália.
MODA
Jessica Coelho e Luana Sotero inauguram hoje unidade da Beni, marca de vestuário feminino, no RioMar.
CONHECIMENTO
Camila Coutinho amplia sua atuação para o cenário internacional. Ela foi convidada pela Meta — gigante por trás do Instagram, Facebook e WhatsApp — para produzir conteúdo sobre as ferramentas da plataforma voltadas a potencializar vendas e estratégias de marketing.