Chefs renomados se juntam em evento de solidariedade
Nomes famosos da gastronomia pernambucana vão participar de jantar solidário para o Projeto Vincular, que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, na próxima quinta-feira, no Clube Alemão. O Festival de Paella VI vai reunir André Saburó, Biba Fernandes, Pedro Godoy, Rapha Vasconcellos, Joca Pontes, Thiago Chagas, Sofia Mota, Claudemir Barros, Gi Nacarato, Julio Carpentieri, Miau Caldas, Yuri Machado, Amanda Tai, Duca Lapenda, Hugo Prouvot e Duda Colaço.
CIDADANIA
Dentro da comemoração dos seus 203 anos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco promove hoje uma grande ação de cidadania, entre as 8h e 13h, no Pátio do Carmo. Serão oferecidos serviços de saúde, de emissão de documentos e agendamento de ajuizar ações de menor complexidade, participar de sessões de conciliação de divórcio e de reconhecimento de união estável. Na Basílica do Carmo, um espaço especial de atendimento a moradores de rua.
CARDIOLOGIA
O mestre Fernando Moraes é um dos destaques do Congresso Pernambucano de Cardiologia, que acontece até amanhã no Mar Hotel. Evento é comandado pelo médico Anderson Armstrang, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pernambuco.
CORDEL
Será aberta hoje, no Cais do Sertão, a exposição “Vidas em Cordel”, que já foi vista por 80 mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. A mostra do Museu da Pessoa retrata, na literatura popular e em xilogravuras, histórias de pessoas da cultura brasileira. No Recife, teremos obras inéditas sobre Paulo Freire, Ana Lúcia do Coco e Aninha Ferraz.
RETORNO
Recuperados dos problemas de saúde, Gustavo Krause volta a assinar seus artigos dominicais no Jornal do Commercio e Fernando Machado seu blog social. Já Romoaldo de Souza retoma sua coluna diária no JC, com as principais notícias de Brasília.
CHARME
No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco a Ponte da Boa Vista, a mais charmosa das 53 que atravessam os rios Capibaribe e Beberibe, dando o nome de Veneza Americana ao Recife.
Lifestyle
O Recife vai ganhar um novo centro de compras, o Jardins Life Center, da Evipar, no complexo que está sendo construído na antiga Academia Performance, em Boa Viagem. O centro de compras terá investimento de R$ 100 milhões e terá mix de operações conectados, reunindo gastronomia, convivência e bem-estar. O francês Greg Bousquet assina o projeto arquitetônico, Romero Duarte os interiores e Takeda o paisagismo. Abertura será no segundo semestre do próximo ano.
Eficiência
Com investimento de R$ 760 mil, a Neoenergia Pernambuco realizou a troca de mais de 13 mil lâmpadas em 55 unidades da CBTU no Estado, incluindo todas as 37 estações e a sede. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da empresa, regulado pela Aneel, e vai gerar uma economia de 440 MWh por ano — o equivalente ao consumo mensal de 305 residências. Sustentabilidade em movimento!
CASA COR
Alguns ambientes da Casa Cor Pernambuco precisam estar prontos até o dia 9 de setembro para serem decorados e fotografados. O espaço abre oficialmente dia 4 de outubro.
OSCAR
A Academia Brasileira de Cinema publicou ontem a lista de 13 filmes nacionais que serão analisados para representar o Brasil no Oscar 2026. Gabriel Mascaro, Kleber Mendonça Filho e Marianna Brennand têm filmes listados.
CRÍTICA
O Chef francês Erick Jacquin viralizou nas redes ao criticar assiduamente o “morango do amor”. Ele achou extremamente doce e relatou que o bombom é “uma porcaria”.