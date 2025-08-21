Previsão do tempo: Recife amanhece com chuva e Apac prevê pancadas nesta quinta (21) em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tendência da Apac aponta chuva fraca na RMR e Mata Norte, fraca a moderada na Mata Sul e Agreste; Sertão e São Francisco seguem sem precipitação

O Recife amanheceu nesta quinta-feira (21) com pancadas relativamente intensas de chuva, cenário que se estende para outras regiões do estado. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), as precipitações serão de intensidades diferentes ao longo do dia.

Onde chove em Pernambuco?



A Apac aponta possibilidade de chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Mata Norte. Já na Mata Sul e no Agreste, a tendência é de pancadas que variam entre fracas e moderadas. Sertão e Sertão do São Francisco permanecem sem registro de chuvas previstas.

Acumulados de chuva

Nas últimas 12 horas, municípios do Litoral Sul concentraram os maiores volumes de precipitação. Confira os registros acima de 10 mm:

Tamandaré - 14,78 mm

Barreiros - 14 mm

Cabo de Santo Agostinho - 13 mm

Bonito - 11,67 mm

Recife - 10,64 mm

Contatos da Defesa Civil

Em casos de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil de Pernambuco, pelos números 199 ou (81) 3181-2490. No Recife, o contato do órgão é 0800 081 3400. As ligações são gratuitas.

