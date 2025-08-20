SJCC é finalista em duas categorias do Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sistema Jornal do Commercio de Comunicação concorre nas categorias radiojornalismo e impresso/on-line; vencedores serão anunciados na próxima semana

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está entre os finalistas do II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia, com três reportagens em duas das quatro categorias da premiação.

Dividido nas categorias texto, áudio, vídeo e estudante universitário, o prêmio selecionou cinco finalistas por modalidade. Foram selecionados, ao todo, 17 trabalhos voltados para a odontologia e a saúde bucal.

Os vencedores serão anunciados em cerimônia organizada pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) na próxima quinta-feira (28).

Categoria radiojornalismo e podcast

A Rádio Jornal concorre com a série “No Rosto Dela: quando a violência apaga o sorriso”, produzida por Elis Martins, Ingrid Santos e Guto César.

A série trata da Lei nº 15.116/2025 sancionada este ano, que cria o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que garante reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica.

Categoria impresso e on-line

Representando o SJCC, o jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, foi indicado com a reportagem “Crime e riscos à saúde: venda de produtos odontológicos falsos se espalha na internet”.

A reportagem denuncia a venda de produtos odontológicos falsos na internet, como resinas moldáveis e lentes dentárias, que prometem soluções estéticas rápidas e baratas, mas oferecem sérios riscos à saúde bucal.

Na mesma categoria, a repórter Maria Clara Trajano concorre com a reportagem “Estudante de odontologia quebra barreiras e desafia o preconceito contra o nanismo no Brasil”.

A reportagem conta a história de Rebecca Canuto, um dos raros casos de estudante de odontologia com nanismo, que desafia preconceitos e se torna exemplo de inclusão na área da saúde. O texto também aborda as complicações bucais comuns em pessoas com acondroplasia.



