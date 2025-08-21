Parque da Tamarineira: segunda etapa terá passeio ciclístico ligando as avenidas Norte e Rosa e Silva. Confira detalhes
Com obras começando em 2025, intervenção terá investimento de R$ 22 milhões e ocupará área de 40,4 mil m²; Hospital não será afetado, diz Prefeitura
Uma segunda fase do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, será construída ainda em 2025. O edital de licitação para as obras foi publicado nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial da capital.
Com entrada pela Avenida Norte, a intervenção terá investimento de R$ 22 milhões e ocupará uma área de 40,4 mil m². Segundo a Prefeitura do Recife, o hospital existente na área não será afetado.
Passeio para pedestres e ciclistas
Um dos principais destaques será um passeio compartilhado para pedestres e ciclistas, conectando as avenidas Rosa e Silva e Norte. A travessia permitirá o deslocamento por dentro do parque.
Ao longo do percurso, haverá três grandes decks circulares de madeira, em diferentes alturas, pensados para múltiplos usos, como encontros, descanso e piqueniques. Confira imagens:
Características naturais
A nova etapa terá um perfil mais naturalizado que a primeira, com 86% do solo preservado. Isso porque a área está quase totalmente inserida em um Setor de Conservação Ambiental (SCA), zona de proteção mais rigorosa.
"A maior parte dessa área é uma mata natural no coração da cidade. Vamos ter o mínimo de intervenção possível, para valorizar os elementos naturais do parque e preservar o que já existe", afirmou o prefeito João Campos.
Mesmo priorizando a preservação, o espaço contará com brinquedos de madeira que estimulam o contato com a natureza. Também serão plantadas cerca de 400 árvores e palmeiras, todas de espécies nativas.
A "Matinha" da Tamarineira
Na área conhecida como Matinha, ficará a maior concentração de atividades. O espaço contará com pista de cooper naturalizada de 500 metros, decks de madeira com bancos, mesas e espreguiçadeiras, anfiteatro, playground, mesas para piquenique e redários.
A Matinha também ganhará "núcleos regenerativos", voltados ao plantio intensivo de espécies nativas, para restaurar a biodiversidade. Atualmente, grande parte da vegetação local é composta por espécies exóticas.
Intervenções de drenagem na Tamarineira
O Canal do Jacaré, que corta o parque, será requalificado. Sua área molhada foi ampliada para aumentar a capacidade hidráulica e comportar maiores volumes de água.
Além disso, um reservatório foi construído sob o passeio principal — que liga as avenidas Rosa e Silva e Norte — para coletar e direcionar as águas pluviais.
Na Matinha, três bacias de infiltração foram projetadas nos pontos mais suscetíveis a alagamentos, garantindo a absorção da água da chuva pelo próprio solo.
De acordo com a gestão municipal, as intervenções visam evitar que os pontos baixos naturais do parque sofram inundações.
