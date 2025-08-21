Mesmo com protestos, SDS não revela número de roubos de motos em Pernambuco
Motociclistas que trabalham com aplicativo realizaram mobilização, na manhã da quarta-feira (20), cobrando mais segurança no Grande Recife
Clique aqui e escute a matéria
Em meio aos protestos realizados por motociclistas que trabalham com aplicativos, cobrando mais segurança nas ruas da Região Metropolitana do Recife, na manhã da quarta-feira (20), a Secretaria de Defesa Social (SDS) optou por silenciar sobre as estatísticas de roubos de motos em Pernambuco.
Ao longo do dia, a pasta estadual foi questionada sobre a quantidade de crimes registrados entre janeiro e julho deste ano e se houve aumento ou diminuição nos números. A SDS, no entanto, não respondeu — apesar de se tratar de uma informação pública, portanto, um direito do cidadão.
Em nota, afirmou que "as forças de segurança seguem empenhadas em reduzir a criminalidade" e citou a chegada dos 2.299 novos policiais militares, que estão suprindo um déficit histórico de mais de 12 mil profissionais.
A falta de transparência da SDS, injustificada, apenas reforça a tese dos motociclistas: a violência contra eles, expostos nas ruas dia e noite, não para de crescer. E o policiamento, falho, precisa ser urgentemente repensado para, minimamente, oferecer segurança a quem precisa trabalhar.