Mesmo com protestos, SDS não revela número de roubos de motos em Pernambuco

Motociclistas que trabalham com aplicativo realizaram mobilização, na manhã da quarta-feira (20), cobrando mais segurança no Grande Recife

Em meio aos protestos realizados por motociclistas que trabalham com aplicativos, cobrando mais segurança nas ruas da Região Metropolitana do Recife, na manhã da quarta-feira (20), a Secretaria de Defesa Social (SDS) optou por silenciar sobre as estatísticas de roubos de motos em Pernambuco.

Ao longo do dia, a pasta estadual foi questionada sobre a quantidade de crimes registrados entre janeiro e julho deste ano e se houve aumento ou diminuição nos números. A SDS, no entanto, não respondeu — apesar de se tratar de uma informação pública, portanto, um direito do cidadão.

Em nota, afirmou que "as forças de segurança seguem empenhadas em reduzir a criminalidade" e citou a chegada dos 2.299 novos policiais militares, que estão suprindo um déficit histórico de mais de 12 mil profissionais.

A falta de transparência da SDS, injustificada, apenas reforça a tese dos motociclistas: a violência contra eles, expostos nas ruas dia e noite, não para de crescer. E o policiamento, falho, precisa ser urgentemente repensado para, minimamente, oferecer segurança a quem precisa trabalhar.