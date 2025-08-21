Prestígio no primeiro ano do Novotel Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com um evento dos mais prestigiados, o Novotel Recife Marina assinalou seu primeiro ano de funcionamento, com uma média de 50% de ocupação nos seus 300 apartamentos, com um evento prestigiadíssimo no seu rooftop. Espaço tinha bonita decoração de Italo Soares e sofisticado coquetel assinado pelo chef Fernando Cita. Foram anfitriões da noite, o empreendedor Romero Maranhão Filho, o construtor Rogério Castro e Silva e o gerente geral Gustavo Alves. Evento teve animação de um grupo de jazz. Uma curiosidade do Novotel: tem sido o preferido para hospedagens dos times da primeira divisão que vêm jogar contra o Sport.

Gustavo Alves, Rogério Castro e Silva e Romero Maranhão Filho, no evento do primeiro aniversário do Novotel Recife Marina - Sheila Wanderley/Divulgação

AGRADECIMENTO

O prefeito do Recife, João Campos, e o vice-prefeito Victor Marques, visitaram o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambco, desembargador Ricardo Paes Barreto para agradecer a doação de 400 computadores para órgãos da Prefeitura, para serem utilizados na área de assistência social.

BNB

O superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, promove hoje café da manhã com a imprensa para apresentar os resultados operacionais do primeiro semestre de 2025.

SOLIDARIEDADE

Karla Dantas parabenizou a Faculdade Sírio Libanês pelo “trote” de calouros na universidade. A sua filha, Maria Júlia, relatou que a ação era para doar sangue e salvar vidas.

DÍVIDAS

O agronegócio brasileiro, tão festejado pelos lucros que traz ao país, enfrenta uma situação que ninguém esperava: O Banco do Brasil registra inadimplência recorde com empréstimos feitos ao agronegócio, o que afetou os resultados do banco no segundo trimestre

O professor Eric Castro e Silva, a desembargadora federal Joana Carolina, a advogada Virginia Galvão e o procurador Luiz Henrique Diniz Araújo, em evento na Faculdade de Direito do Recife - Gleyson Ramos/Divulgação

DECLÍNIO

O PSDB, que já chegou a ter oito governadores, pela primeira vez desde sua fundação, em 1988, não governará nenhum estado brasileiros. Seus três governadores deixaram o partido: Raquel Lyra e Eduardo Leite foram para o PSD, e Eduardo Riedel para o PP.

MÚSICA

O “The Voice Brasil” será lançado pelo SBT e o Disney+ em breve. Ontem foram divulgados os jurados do programa e tem uma pernambucana no time: Duda Beat, Péricles, Mumuzinho e a dupla Matheus e Kauan serão os técnicos.

NO RIO

Pela primeira vez na América do Sul, o Rio de Janeiro está sediando até domingo o 41º Mundial de Ginástica Rítmica, a maior edição que já teve do torneio. No total, 311 atletas estão disputando e representando os 77 países participantes.

FORTUNA

A Federação União Brasil e PP superou o PL e passou a ter a maior bancada na câmara dos Deputados, com 109 deputados. Vai receber quase R$ 1 bilhão no famigerado Fundo Partidário: exatos R$ 954 milhões.

Ana Luiza Ferreira, presidente da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, ladeada pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Roberto Abreu e Lima, de Jaboatão dos Guararapes, e Guilherme Cavalcanti, do Estado de Pernambuco - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil atravessa um momento delicado no cenário internacional.” (Igor Maciel)

O ESCRITOR Cleyton Cabral lançou o “Caderno do Fim do Mundo”, livro em formato de diário da pandemia.

MARCELLA Ottoni concluiu mestrado em desenvolvimento sustentável, pela Universidade de Pernambuco.

A PROCURADORIA Geral do Estado de Pernambuco celebrou, ontem, 35 anos de existência.

MARINA Ruy Barbosa protagonizou teaser da série “Tremembé” no papel de Suzane Von Richtofen.

VIROU tendência maquiagens que eliminam o olhar cansado e apático.

UMA das séries queridinhas do momento, “Emily in Paris” já tem data para o lançamento da 5ª temporada: dia 18 de dezembro.

NAOMI Campbell está no Brasil para o lançamento da H&M, em São Paulo.

A MODELO Barbara Palvin descobriu endometriose e fez alerta nas redes sociais, para busca de diagnóstico precoce.

ANIVERSARIANTES Ana Maria Cortizo, Antônio Rosa Borges, Bertheanne Carneiro Leão, Bóris Wolfenson, Eduardo Napoleão, Ida Cristina Souza Leão, Luciana Régis, Manoel Nunes Neto, Mirella Martins, Rodrigo Carvalheira, Sílvio Beltrão, Tereza Maria Amorim, Valdemir Baldissera e Valéria Dantas.