Oculum comemora aniversário com bela ação no Instituto JCPM
A Oculum, maior rede de óticas premium do país, criada no Recife, pelo empresário Augusto Teixeira Dantas Neto, está presente em 15 estados do país, inclusive em todos os shoppings do grupo JCPM. Para marcar seus 27 anos faz junto com o H Visão, uma belíssima ação social no Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social. Os médicos Lúcio Maranhão, Marcos Matos e Nara Galvão, realizaram exames oftalmológicos em 60 pessoas carentes de comunidades em torno do Shopping RioMar e doaram as lentes e armações, que serão entregues hoje, em evento no Instituto JCPM, organizado pela diretora Lúcia Pontes e sua equipe.
NORDESTE
Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, faz a palestra de abertura do “Exame Fórum Nordeste”, hoje em São Paulo. Vai falar sobre transição energética, infraestrutura e agronegócio e oportunidades de investimento e caminhos para uma economia mais sustentável e competitiva.
LIDERANÇA
O deputado Jarbas Vasconcelos Filho passou a integrar o grupo de líderes do “Renova Brasil”. No final de semana, participou do curso de formação de liderança pública do movimento, em Brasília.
POSSE
O secretário Daniel Coelho vai a Fernando de Noronha amanhã para participar da posse de Virgílio Oliveira como administrador de Fernando de Noronha, que acontecerá na sede do Conselho de Administração da ilha.
NO SANTOS
Depois da goleada de 6x0 para o Vasco da Gama, o Santos demitiu o técnico Cleber Xavier, que era auxiliar de Tite, mas manteve Matheus Bacchi, filho do ex-treinador da seleção brasileira, como auxiliar técnico.
DIREITO
O advogado pernambucano Delmiro Dantas Campos Neto foi nomeado membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB.
MEDALHAS
A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas entrega terça-feira a Medalha do Mérito Bernardete Neves Pedrosa à desembargadora Daisy Costa Pereira, aos promotores Deluse Amaral Florentino e Luiz Andrade, e à procuradora Bianca Ferreira Teixeira, na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Evento terá palestras dos professores Torquato de Castro Júnior e George Cabral.
PRAZO
A Meta, responsável por Instagram, Facebook e WhatsApp, recebeu da Advocacia-Geral da União o prazo de 24 horas para excluir robôs de inteligência artificial que simulam aparência infantil e mantêm diálogos com conteúdo sexual. Além disso, a empresa deve esclarecer quais medidas vem adotando para impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdo sexual e erótico.
GRIFE
Seis meses após anunciar sua primeira linha de maquiagem, a Louis Vuitton, sob a direção criativa da beauty artist Pat McGrath apresenta oficialmente os produtos e a data de estreia: 29 de agosto. O perfumista da marca, Jacques Cavallier-Belletrud, desenvolveu ainda uma assinatura olfativa exclusiva para a linha.
BRASIL
O pirão, prato típico da culinária brasileira feito com farinha de mandioca e caldo de peixe, conquistou o 8º lugar na lista dos melhores mingaus do mundo, segundo o ranking do guia gastronômico internacional Taste Atlas.
IA GENERATIVA
Segundo pesquisa Datafolha com o Observatório Fundação Itaú, 93% dos entrevistados utilizam inteligência artificial de alguma forma. No entanto, ferramentas de IA generativa, ou seja que criam conteúdo, como ChatGPT e Midjourney, ainda são pouco usadas: 57% nunca usaram geração de texto e 69% nunca acessaram recursos de geração de imagem.