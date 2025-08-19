Coleção reunirá a obra de Fernando Henrique
A Fundação Fernando Henrique Cardoso vai lançar um grande projeto nos próximos mês: a publicação das obras completas do ex-presidente, em versões comentadas e anotadas. Os livros serão disponibilizados gratuitamente na internet e os de formato físico distribuídos em bibliotecas públicas. O responsável pelas edições será Jorge Caldeira, da Academia Brasileira de Letras, escolhido pelo próprio FHC. Primeiro livro, a ser lançado no próximo ano, reunirá os discursos dele no seu tempo como senador, entre 1987 e 1993.
A presidente do Hospital da Mulher, Isabela Coutinho Neiva, recebeu o Ministro da Saúde Alexandre Padilha no final de semana para o anúncio dos R$ 40 milhões de investimento para o Hospital. Na ocasião, ele visitou pacientes de colo de útero e cuidado das pessoas trans. O prefeito do Recife, João Campos, os ministros Silvio Costa Filho e Luciana Santos, o deputado Pedro Campos e Mozart Sales também prestigiaram o momento.
Tatá Werneck estreou ontem, no Multishow e no Globoplay, a nova temporada do seu talk show “Lady Night", entrevistando Rodrigo Faro, que revelou que se divertiu muito na gravação e que há tempo queria participar do programa. Entre os que sentarão no sofá na atual temporada, Serginho Groisman, Alice Wegmann, Perícles, Camila Pitanga, Sheron Menezes, Marcelo Serrado, Christiane Torloni, Sandra Annenberg, Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Sasha Meneghel e Adriane Galisteu.
Um dos porta-vozes do Exército de Israel é o major Rafael Rozenszajn. Neto de um sobrevivente do holocausto, ele nasceu no Rio de Janeiro e, aos 20 anos, emigrou para Israel. Formou-se em Direito na Universidade de Tel Aviv e integra as Forças de Defesa de Israel.
O técnico Daniel Paulista foi vaiado pela primeira vez desde que assumiu o time do Sport, depois do empate diante do São Paulo, depois de estar vencendo por 2x0.
Gleyce Fortaleza se recupera de cirurgia nos olhos, realizada por Álvaro Dantas, no Ícone de São Paulo. Em vídeo, compartilhou detalhes do procedimento.
As recifenses Dandarah Cavalcanti, Fernanda Pessoa, Carol Vaisman, Lica Lopes e Vanessa Lopes marcaram presença no Baile do BB, evento solidário que aconteceu no "Hotel Rosewood", em São Paulo, no fim de semana e reuniu diversas celebridades.
A Câmara de Dirigentes Lojistas reúne hoje representantes da Prefeitura do Recife, Governo do Estado, OAB-PE, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Polícia Militar para apresentar desafios e propor plano de ação que integre pessoas em situação de rua no centro do Recife.
Gilberto Gil fez seu primeiro show depois da morte de Preta Gil, em evento para convidados, em São Paulo. Sua turnê de despedida "Tempo Rei" teve algumas datas adiadas.
- BOM DIA: “O futebol oferece felicidade e esperança.”(Saulo Moreira)
- MARIA Paula Macedo foi muito festejada ontem, quando celebrou a idade nova. Psicóloga formada, em breve se forma em medicina.
- O MINISTRO Sílvio Costa Filho fez palestra ontem no Fórum Veja de Infraestrutura, em São Paulo.
- O EMPRESÁRIO Urbano Cavalcanti reuniu amigos no final de semana, para comemorar seus 46 anos, ao lado da esposa, Priscila de Melo.
- FÁTIMA Bernardes foi convidada pela Vogue para participar da série de vídeos em que personalidades revelam seus segredos de beleza.
- HENRIQUE Fontaine celebrou, ontem, seus 26 anos.
- RAPHA Vasconcellos inaugurou, em evento piloto, o MÓS gastronomia e eventos. Abertura ao público será sexta-feira.
- CINTIA Leitão passa temporada em Roma.
- CAMILA Haeckel Blanke foi muito parabenizada ontem em seu aniversário.
Alexandre Selva Carneiro Monteiro, Carol Boxwell, Cláudia Cartaxo, Cláudio Gil Rodrigues, Erick Dayan Nogueira, Fabiana Teixeira, Lucila Nastassia, Mariza Monte Carvalheira, Ricardo Leal, Rosane da Fonte, Valter Viezzer e Vitinha Bandeira de Melo.