Os vinte anos do assalto ao Banco Central de Fortaleza

Um dos maiores assaltos da história do Brasil está completando 20 anos. Em agosto de 2005, um grupo que construiu um túnel chegou ao cofre do Banco Central de Fortaleza. Saiu levando R$ 164 milhões em cédulas de R$ 50, sem ser percebido pelo esquema de segurança ou interrompido por qualquer pessoa. O episódio entrou para a história da Segurança Pública brasileira e virou até filme. Várias prisões foram realizadas, 120 pessoas foram condenadas, mas apenas R$ 60 milhões foram recuperados, 36,5% do valor roubado.

Renata Campos, aniversariante de hoje - Reprodução/Instagram

BATERIAS

A pernambucana Moura está investindo forte na produção de baterias para veículos de passeio elétricos. Já estão sendo utilizadas por algumas fábricas para equipar os modelos que produzem no Brasil.

JAYME DA FONTE

Por proposta do deputado Waldemar Borges, a Assembleia Legislativa faz sessão solene hoje, às 18h, para assinalar os 70 anos do Hospital Jayme da Fonte. Evento terá a participação da Orquestra Criança Cidadã.

O editor Diogo Guedes, o autor Valmir Costa e o presidente da Cepe, João Baltar Freire, com as estatuetas do Prêmio Jabuti Acadêmico, conquistado pelo livro "Repórter Eros: A História do Jornalismo Erótico Brasileiro", da editora pernambucana - Heudes Regis

LITERATURA

A Feira Literária das Periferias, a Flup, que há 14 anos acontece no Rio de Janeiro, chega pela primeira vez ao Recife, de 10 a 14 de setembro, no Compaz Eduardo Campos. Mais de 20 debatedores de várias partes do Brasil e de Pernambuco estarão por aqui, entre eles, Jessé de Souza, Itamar Vieira Jr., Carla Akotirene e Bianca Santana. O evento inclui ainda uma feira de livros e uma feira gastronômica.

FASHION

Durante eventos quarta e quinta-feira, na “Habitare”, teremos o lançamento da “DT&F”, reunindo as luminárias de Sabrina Barbosa, as joias de Isadora Lavor e os acessórios da “Palone.”

Luciana Mapurunga, comemorando nova idade, ao lado de Tânia Fontaine - Arquivo Pessoal

LIVRO

O premiado escritor Itamar Vieira Júnior lança em outubro o romance “Coração sem Medo”, que conclui sua trilogia sobre a terra. As obras anteriores da trilogia, “Torto Arado” e “Salvar o Fogo”, ganharam o Prêmio Jabuti.

ACOELHADO

De repente, a palavra coelhado entrou na moda e vem sendo muito usada, inclusive na mídia. Significa amedrontado, acovardado ou intimidado, similar a um coelho que se sente ameaçado e foge ou se esconde.

AMPLIAÇÃO

O Novo Atacarejo inaugurou lojas em Abreu e Lima e Toritama. Rede agora chegou a 35 lojas em Pernambuco e duas na Paraíba.

ENTREGAS

A chinesa “Keeta”, maior plataforma de entregas do mundo, fará um investimento de R$ 1 bilhão para montar unidade no Brasil. Inicialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Vai tentar quebrar a hegemonia do “IFood”, dono de 90% do mercado brasileiro.

VESTIBULAR

Os dois vestibulares mais disputados do Brasil têm índice de aprovação muito baixo. O Instituto Militar de Engenharia, 15%, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, 18%.

CIDADANIA

O grupo “Alcoólicos Anônimos” está completando 90 anos, sendo 80 no Brasil, tirando do vício da bebida centenas de milhares de pessoas. Na sua base, revela que o vício não é um desvio moral, mas uma doença que permite tratamento.

ANIMAIS

O Ventara, na Índia, ainda não aberto à visitação pública, já é o maior zoológico do mundo, com mais de 45 mil animais silvestres, sendo mil grandes felinos, como leões, tigres e leopardos. Em termos de comparação, o Zoológico de São Paulo, o maior da América Latina, tem 3,2 mil animais.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O importante é não parar de questionar.” (Albert Einstein)

O PROMOTOR de Justiça Hodir Melo faz elogiado trabalho como coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público.

OS COLETES em alfaiataria são tendência fashion no segundo filme de “O Diabo Veste Prada”.

A SÉRIE A do Campeonato Brasileiro terminará no dia 21 de dezembro.

OS EMPRESÁRIOS Pedro Suassuna e Edivalda Carvalho comemoram os 15 anos da “Cozzi”, empresa de refeições industriais.

O CHEF Wagner Francis lançou novo cardápio do seu buffet de eventos.

ANTÔNIO Papaleo assumiu a presidência do Fórum de Mobilidade do Lide Pernambuco.

DAVI Miranda lançou o romance “Mentira”, que mistura espiritualidade e filosofia.

