Uma história de terror numa rua de São Paulo

Zezinho Santos viveu, recentemente, um momento de terror, em São Paulo. Assíduo frequentador de shows, foi a um no Ginásio do Ibirapuera, usando o Uber. Na volta, em plena Pamplona, uma das áreas mais movimentadas da capital paulista, o carro foi parado por um assaltante e ele se viu, pela primeira vez na vida, com um revólver no rosto. Ficou sem celular, relógio, dinheiro, documentos. Agora, só se movimenta no novo serviço, o "Uber Blindado", que tem veículos blindados. Custa o dobro do carro normal, mas garante segurança.

O desembargador Roberto Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a esposa Silvânia, em evento jurídico - Sheila Wanderley/Divulgação

PRIMEIRO ANO

O Novotel Recife Marina comemora seu primeiro ano de funcionamento com média de ocupação muito superior à prevista. Para marcar, teremos evento terça-feira, no “Skais Rooftop”, quando Romero Maranhão Filho e Gustavo Alves reunirão o trade turístico, investidores e autoridades.

O brigadeiro Marcello Lobão Schiavo, comandante do II Comando Aéreo Regional e o coronel Gilberto, em evento do TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

RETRATO

Depois de longa pendência, Fernando Haddad decidiu autorizar a colocação do retrato de Paulo Guedes na galeria dos ex-ministros da Fazenda. A ausência era justificada pelo fato de que, no governo Jair Bolsonaro, a pasta se chamou Ministério da Economia. Convenhamos, uma discussão pra lá de pequena.

José Paulo e Maria Lecticia Cavalcanti prestigiando Miriam Leitão, na sua posse na Academia Brasileira de Letras - Arquivo Pessoal

FAMILIAR

O presidente Paulo Câmara revela que o Banco do Nordeste, nos dois anos recentes, teve na agricultura familiar um aporte adicional de mais de 120% de crescimento, o que mostra que esse olhar está acontecendo no país.

CANDIDATO

José Dirceu acertou com o presidente Lula que será candidato a deputado federal por São Paulo no próximo ano. Será a volta de um personagem que já foi um dos mais importantes do país.

CINEMA

O Festival Internacional de Cinema de Toronto, um dos mais importantes do mundo, que acontece entre os dias 4 e 14 de setembro, anunciou ontem a programação da sua 50ª edição. Um dos destaques será o filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

UNE

A paulista Bianca Borges, estudante de Letras do Instituto Federal de São Paulo, foi eleita presidente da União Nacional dos Estudantes, sucedendo a olindense Manu Mirella.

PAPADO

O Papa Leão 14 celebra 100 dias de pontificado neste sábado e, em uma pesquisa do instituto Gallup, é o líder global mais querido do momento. Ele conseguiu 57% de avaliação positiva, contra apenas 11% de rejeição e 31% de neutralidade.

REALEZA

O Rei Charles e a Rainha Camilla marcaram presença no evento que celebra a rendição do Japão e o fim oficial da Segunda Guerra Mundial. Camilla se destacou pela elegância com um look todo branco.

CATÓLICOS

Até 29 de setembro, Frei Gilson conduz a Quaresma de São Miguel Arcanjo, reunindo milhares de fiéis online, de todas as partes do Brasil. Às 4h da manhã, o Santo Rosário é rezado por uma multidão unida em oração.

ENTREVISTA

A convidada da coluna desta segunda-feira, na série de entrevistas com personalidades de destaque, vem do mundo da música: a cantora Priscila Senna.

PONTO FINAL

O canal norte-americano CBS anunciou o cancelamento do “The Late Show”, a partir de maio do próximo ano. Em cartaz há 32 anos, sempre atraía um público enorme ao teatro da Broadway, onde era gravado. Seu mais famoso apresentador foi David Letterman e, desde 2015, é comandado por Stephen Colbert.