Milhares de brasileiros dirigem sem carteira

O ministro dos Transportes, Renan Filho, revela um dado alarmante: 20 milhões de brasileiros dirigem sem a Carteira de Habilitação. A principal causa é o atual modelo de formação de condutores, que é caro, burocrático e excludente. Dos que ainda não possuem o documento, 56% revelam ter o desejo de possuir o documento, mas não podem arcar com os custos, especialmente do curso obrigatório em autoescolas.

Julião Konrad recebe o deputado Antônio Moraes e sua esposa Suely, que estava aniversariando, no Spettus Premium - Leôncio Francisco/Divulgação

IMORTAL

Com o voto de José Paulo Cavalcanti Filho, o escritor amazonense Milton Hatoum foi eleito para a cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras, na vaga de Cícero Sandroni. Segundo Merval Pereira, presidente da ABL, o novo imortal é o maior escritor brasileiro vivo, um romancista de primeira ordem.

SESSENTINHA

O desembargador Gabriel Cavalcanti, uma das figuras mais queridas da nossa magistratura, reúne amigos esta noite, no Espaço Villa Apipucos para comemorar seus 60 anos.

NA TV JORNAL

Milu Megale é a entrevistada do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Lembra sua atuação no turismo, na área oficial e empresarial e do desafio de comandar a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, uma das prioridades do prefeito João Campos. Destaca a comemoração na próxima semana dos 110 anos do Teatro do Parque.

PETROLINA

O Governo de Pernambuco anunciou a instalação do Porto Digital em Petrolina, com investimento de R$ 44,5 milhões, para expandir a inovação e o empreendedorismo no interior do estado. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra durante o evento Ouvir Para Mudar e foi feito um acordo com a Univasf para viabilizar a implantação.

Renata Santa Cruz, no lançamento do seu livro "A Misoginia na Ditadura e a Justiça de Transição – Relatos de Ex-Presas Políticas", ladeada pelo marido, desembargador Marcos Carvalho e o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto - Arquivo Pessoal

OSCAR

Marina Brennand traz destaque para o Brasil, sobretudo Pernambuco. Seu filme "Manas" está na lista dos pré-selecionados para a escolha do representante do Brasil no Oscar.

JURÍDICO

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas assinala os 198 anos dos cursos jurídicos no Brasil, com palestras dos professores Torquato de Castro Júnior e George Cabral, dia 26, no plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

PERNAMBUCANIDADE

Pernambuco está em destaque no “Bloomberg”, respeitado site de economia, na matéria principal da sua nova edição: “Da alta renda ao Minha Casa Minha Vida: a estratégia de expansão da Moura Dubeux.”

BIOGRAFIA

Bruno Mossa de Rezende, o jogador de vôlei Bernardinho, lança na próxima semana sua biografia “Entre Sombras e Vitórias”. Fala da sua relação com os pais, Bernardinho e Vera Mossa, campeões olímpicos, e de momentos difíceis que viveu na carreira, como as crises de ansiedade. Episódios de depressão e pressão constantes por resultados nas quadras.

Paulo Magnus recebe o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na sede da MV - Marília Oliveira/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Pernambuco tem o privilégio de contar com João Campos e Raquel Lyra, dois políticos jovens, sérios e comprometidos.” (Luiz Inácio Lula da Silva)

O ESPETÁCULO “Aurora entre Vias e Vídas”, sobre a cidade do Recife, será mostrado hoje e amanhã no Teatro Luiz Mendonça.

LAMENTADA a morte do médico Edmar Victor, que foi professor da Faculdade de Medicina da UFPE.

CAROL Vaisman e André Torres comemoram os 10 anos de casamento em Fernando de Noronha.

NASCEU Oliver, primeiro neto da cantora Joelma. Ele é filho de Yasmin Mendes Farias, caçula da

UM DOS MERCADOS mais promissores, no Brasil, é o de legumes congelados. O desafio, entretanto, é sobre os conservantes e agrotóxicos para que não se tornem prejudicial.

O VOAR Restaurante entrou para a lista de “Comer e Beber” da “Elle Brasil”, com destaque para os drinks.

JOÃO Marinho e Dani Moraes passam temporada em São Paulo.

EM VÍDEO, o cantor Conde Só Brega revelou ter 15 filhos, de 12 mães diferentes.

ANIVERSÁRIOS Aninha Guthmann, Fernando Basto, Graça Guerra, Lúcia Wanderley, Maria Stela de Lucas Simon, Marlene Macedo, Myrian Dias Brody, Renato Maia Júnior, Rodrigo Longman, Rogério de Holanda, Ronilza Spinelli e Suely Moraes.