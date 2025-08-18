O talento e os valores de Priscila Senna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Por Lara Calábria

Priscila da Silva Senna, 34 anos, é puro talento pernambucano que conquistou o Brasil de norte a sul, embalando palcos em inúmeras cidades e dividindo microfones com grandes nomes da música nacional. Nascida em Olinda, dona de uma voz potente que se consagrou no brega raiz e transitou por outros ritmos, ela nunca imaginou um caminho que não fosse a música, paixão que a abraçou ainda na infância. Casada há 16 anos com Márcio Soares e mãe de Marcílio e Emely, Priscila se prepara para a maior gravação audiovisual de sua carreira e abre o coração para nossa coluna, revisitando sua trajetória.

Como começou sua carreira de cantora?

Comecei muito cedo, cantando em casa com meu tio. Eu era a Sandy e ele, o Júnior. Ele era bailarino de uma banda chamada “Sensação do Brega”. Eu tinha apenas 11 anos quando fiz um teste para ser backing vocal nessa banda. Passei, e foi ali que tudo começou: entrei como back e, pouco tempo depois, me tornei cantora da banda.

Ela celebrará 15 anos de carreira com gravação de audiovisual no Marco Zero - Kleyvson Santos

Já trabalhou em outras áreas de atuação?

Não, comecei muito cedo nesse meio artístico de banda, ainda menor de idade.

Como conheceu seu marido Márcio Soares?

Conheci na RME, escritório musical que ele é empresário, cuida da minha carreira. Quando entrei na empresa, nos conhecemos.

Lembra do seu primeiro show?

Foi em um barzinho em Águas Compridas, em Olinda.

Teve a intuição de que se tornaria um sucesso?

Não, mas aos poucos fui vendo as pessoas cantando minhas músicas, principalmente a gravação do DVD da Banda Musa que fizemos no Clube Português, estava lotado, todo mundo cantando as músicas. Ali eu comecei a perceber que estava no caminho certo.

Por que a mudança de ‘’musa’’ para Priscila Senna?

Foi quando entrei na Vybbe, escritório que fiz parte, e que cuida da carreira de Xand Avião, Zé Vaqueiro, com quem gravei Alvejante, Nattan, Mari Fernandez... Na época, Wesley Safadão estava usando o nome dele e não mais Garota Safada, Aviões do Forró também: Xand Avião passou a usar o nome dele. Um dos empresários do escritório sugeriu, gostei da ideia e até hoje uso meu nome, mas ainda me chamam de Musa, faz parte da minha história

Algum cantor que você admirava se tornou seu parceiro musical?

Muitos! Onde a gente chega, vou no camarim do artista, eles vêm no meu. Essa relação é muito boa entre nós. Anitta mesmo é uma delas. Sou muito fã, me chamou para cantar em dois Ensaios da Anitta, meus fãs comentavam muito na postagem dela, sempre me recebeu super bem, hoje a gente troca mensagens pelo whatsapp.

Música em parceria favorita:

Amor de Fã, com Joelma, que é uma artista que admiro muito!

Como vê problemas de misoginia e machismo na música?

Já passei muito disso. Já cantei, inclusive, com o palco apagado. Segui conquistando mais espaços. Mulher não podia cantar música de gaia, sofrência, hoje é o que mais canto e o meu público ama. Tenho até um projeto especial chamado “Bar da Priscila Senna”. Fui a primeira mulher de brega a fazer um show no Marco Zero, serei a primeira a gravar um DVD agora dia 27 de agosto.

Como conciliar carreira e maternidade?

Eu sempre aproveito o tempo livre, as folgas para ficar com minha família. E tento participar o máximo que posso, vou na festa de Dia das Mães na escola, vou pro cinema, vou no restaurante que eles amam, levo eles para passar uns dias na nossa casa de praia em Porto de Galinhas.

Como lida com a exposição e vida pública?

Faz parte do meu trabalho, mas preservo minha família no que posso. Mas meus fãs adoram me ver fora dos palcos, então sempre que posso apareço nos stories, compartilho minha rotina em casa, as viagens, a preparação pros shows. E eu amo receber o carinho do público onde chego, adoro quando me pedem foto, até nos meus dias de folga.

Um artista que sonha em cantar junto:

Edson Gomes. Adoro ele! Sou fã!

Qual época preferida do ano para cantar?

Carnaval e São João são dois períodos muito especiais para mim. Adoro preparar novidades no repertório e criar figurinos exclusivos para cada lugar. No último Carnaval e São João, por exemplo, a cada cidade que chegávamos, a internet parava com os figurinos que preparei para os shows com o incrível stylist Luiz Plínio, sem falar nos vídeos das apresentações. E são muitos shows nessa época… uma verdadeira maratona!

Qual o seu show que marcou sua história, na sua opinião?

Com certeza foi o primeiro show que fiz no Marco Zero no Carnaval. Fui a primeira cantora de brega a fazer um show lá, estava lotado, era muita gente. Foi muito emocionante!

Qual conselho você daria para sua versão de 20 anos atrás?

Respira, não pira, vai dar tudo certo!

Cabelos vermelhos são sua marca registrada?

Isso não tem como mudar, é minha marca. Eu já mudei o tom, agora mesmo é um vermelho mais escuro, acho mais elegante.

Como cuidar do corpo, voz e mente com uma rotina pesada?

Como estou na estrada a maior parte do tempo, sempre tomo cuidado com a alimentação, bebo muita água, no tempo livre sempre descanso. E minha voz eu cuido bastante para entregar um show lindo, minha fono me acompanha, é toda uma preparação.

Quais são seus valores inegociáveis?

Respeito e gratidão!

Música que é seu mantra?

"Ainda bem", de Marisa Monte.

RAIO- X

TIME: Sport

COR: Vemelho

LUGAR BONITO: Fernando de Noronha

FILME: “Um sonho possível”

RESTAURANTE: “Coco Banbu¨

CANTOR: Gusttavo Lima