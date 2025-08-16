Os futuros passo de Danilo Cabral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Danilo Cabral revelou à coluna seus próximos passos: a saída antecipada da Sudene não estava nos planos. A ideia inicial era se afastar apenas em abril para disputar novamente o mandato de deputado federal, cargo que ocupou por três mandatos. “Estava focado apenas na Sudene, mas agora vou antecipar meus movimentos para voltar a Brasília. Além de defender a educação, quero ser também a voz em defesa da Transnordestina”, afirmou.

Adriano Barrote, Heloísa Moraes, Myrelle Miranda e Carlos Oliveira recebendo de Cláudio Sá Leitão o livro dos 35 anos da "Sá Leitão, A Marca da Solução" - Arquivo Pessoal

HOMENAGENS

A senadora Teresa Leitão, a deputada Rosa Amorim e o vereador do Recife Gilson Santos foram homenageados na V Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, realizada em Gravatá.

FAZER O BEM

A diretoria da ONG Caminho do Bem monta agenda para visitar empresas pernambucanas em busca de colaborações para a construção de uma sede própria em um terreno de 330m² no bairro do Pina. A Instituição tem 14 anos de trabalhos reconhecidos no Recife e interior.

DESTAQUE

Tadeu Alencar participou do Fórum Ministerial para Micro e Pequenas Empresas, em Joanesburgo, sob a presidência sul-africana do G20, e contou que o Brasil se destacou nos debates sobre financiamento, transformação digital e transição verde, temas que ganharão ainda mais relevância com a COP 30, em novembro, em Belém.

Desembargadores Evandro Magalhães , Stenio Neiva e André Rosa, em evento no TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

MODA

Heracliton Diniz recebeu o estilista Victor Dzenk, referência entre as grifes mais desejadas. Durante a visita, Victor assinou a vitrine da HD com sua nova coleção, marcada pelo contraste do preto e branco e por criações contemporâneas, características que o consagram nacional e internacionalmente.

CINEMA

Terça-feira, o Cinema da Fundação vai exibir “Retratos Fantasmas” em sessão especial que homenageia a historiadora e mãe do diretor Kleber Mendonça Filho, Joselice Jucá. O cineasta pernambucano estará no evento para um bate-papo com o público.

INOVADOR

O estaleiro EkoKat Yachts International, da República de Montenegro, lançou uma inovação do setor náutico: um catamarã que possui estrutura sofisticada. A marca se refere ao modelo como o “primeiro superiate de 60 pés do mundo.”

Betinha Nascimento com Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, em evento no Recife Expo Center - Arquivo Pessoal

CELEBRAÇÃO

A Santa Casa de Misericórdia do Recife celebrou ontem seus 167 anos de fundação com missa de ação de graças presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo José Bezerra.

PRIORIDADE

Um experiente cientista político me revela que a grande prioridade do presidente Lula no próximo ano em Pernambuco será a reeleição do senador Humberto Costa.

CONCURSOS

O Instituto pernambucano Igeduc, especializado na organização de concursos públicos, conquistou a reputação “ótimo” no site “Reclame Aqui”. No primeiro semestre deste ano, respondeu a 100% das reclamações, resolvendo 81,8% delas. Ficou na frente de bancas como “FGV Concursos” e “Cebraspe”.

RESTAURANTE

O chef André Saburó revela que a nova unidade do Sushi Yoshi, no Terraço Gourmet, terá muitas novidades no cardápio.