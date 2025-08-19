O brilho de uma jovem empresária recifense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos, moda e conteúdos exclusivos da sociedade do colunista social João Alberto

Em 2015, durante a crise econômica, a recifense Camila Arruda identificou uma oportunidade e criou o Grupo Villagio, que atua na oferta de café da manhã, almoço, jantar, “room service”, frigobar e serviços para eventos sociais e corporativos de médio e grande porte, no Hotel Luzeiros e no Classic Hall, no Recife. Chegou a Brasília, no hotel “Ramada by Wyndham”. E no dia 27 inaugura sua segunda unidade na capital federal, no hotel “Tryp by Wyndham Brasília Nações.”

Raquel Lyra e José Múcio Monteiro, em evento na Academia Militar das Agulhas Negras - Camila Souza/Divulgação

O CAPITÃO

Quem completa idade nova hoje é o cardiologista Enilton Tabosa do Egito. Ele atua no Instituto do Coração em São Paulo, e tem muitos pacientes pernambucanos. Nascido em Timbaúba, é conhecido como “capitão” pelos amigos e sempre vem passar o carnaval no Recife. É dono de uma fantástica coleção de quadros de artistas pernambucanos, que já mostrou em exposição na Galeria Arte 132, na capital paulista.

AROMAS E VINHOS

O RioMar promove hoje, às 19h, no Cinemark Prime, evento para celebrar a 8ª edição do projeto “Aromas e Vinhos, que reúne 15 restaurantes daquele shopping center. Terá a participação do ator Dan Stulbach e da sommelier Grabriela Monteleone.

FIANÇA

Os empresários Sidney Oliveira, da “Ultrafarma”, e Mário Otávio Gomes, da “Fast Shop”, pagaram uma fiança de R$ 25 milhões cada, para sair da cadeia e cumprir medicas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Na comemoração do seu aniversário, no "Amadeu", Jarbas Guimarães recebe Luciano Bivar: dois grandes presidentes do Sport - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

O padre Arlindo de Matos Júnior ganhou homenagem da 10ª Brigada de Infantaria do Exército, no evento que marcou os 52 anos daquela unidade militar.

REVITALIZAÇÃO

Um prédio histórico da Rua Dona Maria César, no Centro do Recife, que estava abandonado, será a sede do NERD - Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital. A iniciativa conta com apoio do Governo de Pernambuco, por meio das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Desenvolvimento Econômico.

PACIÊNCIA

A diretoria do Sport perdeu a paciência com o português Gonçalo Paciência, uma das muitas contratações do rubro-negro que não aprovaram.

HONRARIA

O neurocientista Dr. Carlos Vasconcelos, professor e pesquisador da UFPE, recebeu honraria da Associação Médica Internacional da Universidade Keio ao lado do Dr. Sanchio Miura, durante a Missão Brasil–Costa Rica, realizada no Recife.

Sílvio Neves Baptista recebe o desembargador federal Manoel Erhardt no lançamento do seu livro na Escola da Magistratura de Pernambuco - Val Santana/Divulgação

CIDADÃO

O ministro Silvio Costa Filho receberá, sexta-feira, em reunião solene da Câmara municipal, o título de cidadão de Caruaru, por iniciativa do vereador Erick Lessa.

CIDADANIA

Cida Hacker de Melo, celebra o sucesso do programa Ressignificar, do Instituto Marcos Hacker de Melo projeto que atende quatro mil crianças e adolescentes carentes de municípios do litoral Sul.

EM OLINDA

Os ex-participantes do “Big Brother Brasil” Guilherme Vilar e Joselma receberam Diego Hypolito em almoço no Oficina do Sabor e em visita ao Museu dos Bonecos Gigantes.