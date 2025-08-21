O grande sucesso do projeto Aromas e Vinhos no RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O projeto Aromas e Vinhos, do Riomar, ganhou novo capítulo após oito anos acontecendo em diferentes restaurantes do centro e compras. Este ano, aconteceu a primeira edição do evento em exclusividade, para convidados, no Cinemark Prime. Contou com apresentação da sommelier Gabriela Monteleone, que atua nas melhores curadorias do mundo, e do ator Dan Stulbach. A experiência começou na sala de cinema, com um bate-papo descontraído e a recepção com os vinhos Maria Izabel. Em seguida, os convidados se reuniram na área externa para uma degustação cuidadosamente elaborada, com rótulos selecionados e pratos em perfeita harmonização. A cada serviço, eles compartilhavam detalhes sobre o vinho, sua origem, notas e história, enquanto descrevia os pratos que, além de surpreenderem, receberam muitos elogios, assinado pelo Francis Buffet.

DICA

A especialista destacou que os verdadeiros apreciadores de vinho não devem se restringir apenas às regiões clássicas. Segundo ela, é fundamental valorizar também os produtores e explorar novas origens. Como exemplo, ressaltou o Sul da França, onde vinícolas de excelência, muitas vezes fora do protagonismo dos rótulos tradicionais, produzem vinhos de grande prestígio.

QUIET LUXURY

Entre os temas do bate-papo surgiu o conceito de “quiet luxury”, que traduz a valorização da história por trás de cada rótulo. Mais do que o vinho em si, trata-se da apreciação da experiência como um todo, das sensações ao universo que o cerca.

FUTURO

Nova edição do projeto “Pernambuco em Perspectiva”, da TGI e revista AlgoMais, acontece hoje, no auditório do Empresarial RioMar 5. Tânia Bacelar e Paulo Guimarães vão abordar o tema “Alternativas de Futuro para Pernambuco.”

O TERNO

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, decidiu que só retornará a usar terno e gravata quando a paz for restabelecida em seu país. Tem comparecido aos muitos eventos internacionais da sua agenda, usando camisetas na cor verde. Para o histórico encontro com Donald Trump e líderes europeus na Casa Branca, inovou. Apareceu com um terno de estilo militar, ainda sem gravata, e que foi até elogiado pelo presidente dos Estados Unidos. Foi criado pela estilista ucraniana Elvira Casanova, que tem a grife “Damirli”, que assina todas as roupas do presidente do seu país.

BIBLIOTECA

Petrolina recebe hoje o Prêmio Prefeitura Amiga da Biblioteca, durante reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa.

LIGAÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por cerca de uma hora com o presidente da França, Emmanuel Macron, destacando o compromisso de acelerar os entendimentos para que o acordo Mercosul-União Europeia seja assinado até o fim do semestre. Lula também criticou as medidas tarifárias contra o Brasil.

INUSITADO

Um procedimento estético que vem ganhando força e não aparenta é o de preenchimento de ácido hialurônico nas mãos, para ‘’encher’’ e disfarçar veias aparentes.

BEM ESTAR

O turismo de bem-estar é o segmento que mais cresce no pós-pandemia. Avaliado em US$ 830 bilhões, deve chegar a US$ 1,35 trilhão até 2028, segundo o “Global Wellness Institute”. A procura por experiências que unem saúde e lazer impulsiona o setor, com destaque para a África, que oferece desde astroturismo na Namíbia até peregrinações no Egito. Suíça e Nova Zelândia também estão entre os destinos em ascensão.

CASAMENTOS

A oitava edição da New Wed reuniu mais de quatro mil pessoas e a próxima já tem data marcada. Será nos dias 21 e 22 de março de 2026.

REUNIÃO

O Secretário de Mobilidade André Teixeira Filho se reuniu com Daniel Asfora e alguns integrantes do Lide Pernambuco para debater investimentos de infraestrutura em Pernambuco.