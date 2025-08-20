Pernambuco poderá ter nova montadora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A chinesa GWM abriu uma fábrica em São Paulo, que deve produzir 50 mil veículos por ano. E tem projeto de abrir, em dois anos, uma segunda fábrica no país. Pernambuco, que já tem a "Stellantis" deve entrar na disputa para receber a montadora, podendo oferecer uma área para a instalação da unidade, que tem quatro estados interessados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia.

O prefeito de Caruaru Rodrigo Pinheiro comemorando seu aniversário ladeado pelo secretário Anderson Luiz e o deputado federal Fernando Monteiro - Mateus Carvalho/Divulgação

PORTUGUÊS

Quando assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti prometeu que estaria falando português já nos últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, marcados para 4 e 9 de setembro. Nos dois meses que passou fora do país, teve aula particular e voltou falando português. O que vai facilitar muito sua relação com os jogadores. Segunda-feira ele anuncia os convocados para as eliminatórias

APOSENTADORIA

Circula nos bastidores de Brasília a notícia de que o ministro Luís Roberto Barroso, no dia 29 de setembro, quando passará a presidência do Supremo Tribunal Federal para Edson Fachin, poderia pedir aposentadoria, oito anos do prazo que tem até deixar o cargo. Ele seria nomeado embaixador do Brasil em Paris e abriria vaga para o presidente Lula indicar um novo ministro.

FRANÇA-BRASIL

A Embaixada da França no Brasil promoverá terça-feira, na Caixa Cultural do Recife. evento para celebrar os 200 anos da relação entre os dois países e também a abertura da temporada França-Brasil no Nordeste.

CULTURA

Marília Banholzer, que já foi repórter do nosso jornal, saiu da Secretaria de Comunicação de Olinda para assumir a Secretaria de Cultura. Na transição, ela afirmou ter participado de todas as reuniões e está por dentro das ações e festividades programadas para este segundo semestre, o que ajuda na mudança.

Guilherme e Adriana Viana curtindo férias em Colmar, na França - Arquivo Pessoal

A PALAVRA

De repente uma palavra pouquíssima usada entra na moda. Agora foi adultização: refere-se ao processo de acelerar a exposição de crianças e adolescentes a comportamentos, informações ou ambientes típicos de adultos, muitas vezes de forma inadequada para a idade. Isso pode envolver o uso de roupas e maquiagens sexualizadas.

TECH

O WhatsApp anunciou um novo recurso que permite agendar ligações em grupo, seguindo os passos de plataformas como Zoom e Google Meet.

DESTAQUE

A empresária Juliana Markan, em passagem pelo Recife, participou de uma corrida no domingo. Ela conta que se inscreveu de última hora como um treino para correr a maratona futuramente. Na categoria feminina de 21km, ela conquistou o segundo lugar.

EM ALTA

Itens de maquiagem como blushes e batons estão sendo vistos como também itens de acessório, como chaveiros ou charms para pendurar na bolsa.

Tutty e Sérgio Moury Fernandes no lançamento da corrida Desafio Viva a Vida 60+, que tem o apoio do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, na "Entre Vinhos" - Carol Bradley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eu não quero vir ao Recife no carnaval se eu vou ser arrastado pelo Galo da Madrugada e não volto mais para Brasília.” (Luiz Inácio Lula da Silva)

MARIA Lecticia Cavalcanti recebeu uma belíssima mensagem de Fernanda Montenegro, com os parabéns pelo seu aniversário.

PEDRO Campos está em Singapura conhecendo as políticas educacionais para os jovens. Na ocasião, visitou o Ministério da Educação de Singapura.

ARMANDO Monteiro Neto, revelou, em entrevista, que não descarta candidatura em 2026, embora não se coloque como pré-candidato. Disse que está apto e elegível, mas precisa aguardar movimentações da governadora Raquel Lyra.

O DEPUTADO Diogo Moraes foi eleito presidente da CPI da Publicidade, que está sendo instalada na Assembleia Legislativa

CAMILA Gusmão anuncia a volta do seu Girls Revolution, plataforma de empreendedorismo e protagonismo feminino, carreira e inspirações.

HOJE, às 21h30, a TV Jornal transmite o jogo da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará.

FAUSTÃO deixou a UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após quase três meses internado por uma infecção bacteriana aguda com sepse. Agora segue em recuperação no quarto.

A PARAIBANA Isadora Cruz, estreou como a nova Garota do Fantástico.

ANIVERSARIANTES Ana Elisa Oliveira, Célia Brol, Cristina Fiúza Magalhães, Fernando Lima, Guilherme José Macedo Malta, Jairo Rocha Filho, Jones Figueiredo Alves, José Henrique Figueiredo, Marcela Campos, Pedro Rubens Ferreira Oliveira (padre), Raulita Régis, Sibelle Silveira e Silvânia Sckaff