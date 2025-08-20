Protesto de entregadores: Ato é iniciado no Recife com crítica "poder público faz a gente de chacota"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entregadores denunciam roubos de motos, criticam aplicativos e esperam ser recebidos pelo governo de Pernambuco para diálogo sobre a pauta

Entregadores e motociclistas por aplicativo deram início ao protesto no Recife nesta quarta-feira (20). A concentração começou no Campo do Coque, na Ilha de Joana Bezerra, e deve seguir em motociata até o Palácio do Campo das Princesas, onde os trabalhadores pretendem apresentar as reivindicações ao governo do estado.

Em entrevista à TV Jornal, um dos organizadores do ato, Rodolfo Sales, disse que a principal pauta é a segurança. "Nós estamos passando por um alto índice de roubo de moto, onde o poder público está fazendo a gente de chacota [...] É muita moto sendo roubada, muitos sonhos sendo tirados da gente", denuncia.

Além da cobrança por mais policiamento, a categoria denuncia as condições de trabalho nos aplicativos, pauta que já vem sendo debatida nacionalmente: "Os donos de aplicativos estão sugando a gente, tirando cada dia mais. [...] A gente passa 12, 14 horas na rua nessa situação", continua Rodolfo.

Reivindicações ao governo de Pernambuco

Eles esperam ser por algum representante do governo para estabelecer um diálogo inédito até o momento. Os entregadores pretendem questionar, ainda, a apreensão recente de motocicletas estacionadas nos arredores da Arena Pernambuco durante a disputa do Santa Cruz contra o Altos, na última segunda-feira (18).

Eles alegam que, quando houve a cerimônia de formatura da Polícia Militar no mesmo local, poucos dias antes, não houve apreensão de veículos estacionados nas mesmas condições. A classe pede por respeito e denuncia o tratamento diferente que tem recebido.

