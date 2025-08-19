fechar
Agenda | Notícia

Vanguart retorna ao Recife com show da turnê "Dois Cantos" após sete anos

Vanguart retorna ao Recife após sete anos com a turnê "Dois Cantos", apresentando versões acústicas de seus clássicos no Teatro do IMIP

Por Catêrine Costa Publicado em 19/08/2025 às 20:31
Vanguart
Vanguart - Divulgação

Após sete anos longe da capital pernambucana, a banda Vanguart está de volta ao Recife com a turnê “Dois Cantos”. O show será neste sábado (23), às 19h, no Teatro do IMIP. A apresentação marca o reencontro da banda com o público recifense em um momento especial da carreira.

Celebrando mais de duas décadas de trajetória, Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln assumem o palco com voz e instrumentos como violão, bandolim, trompete, gaita e piano, em interpretações delicadas e intensas. No repertório, músicas como Semáforo, Oceano Rubi, Meu Sol e Demorou pra Ser aparecem em versões acústicas que valorizam ainda mais a poesia das letras.

“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, diz Hélio.

“A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável”, completa Reginaldo.

Os ingressos já estão disponíveis no perfil do Instagram @acenaprodu e no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/vanguart-show-dois-cantos/3019273

Serviço

  • Evento: Vanguart – Dois Cantos
  • Data: 23 de agosto
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro do IMIP
  • Endereço: R. dos Coelhos, 300 – Boa Vista, Recife/PE

