Notícia

Kinoplex lança a série de sessões ‘Kinostalgia’ com filmes clássicos

Sessões especiais trazem de volta grandes sucessos do cinema com ingressos a preços promocionais. Saiba todos os detalhes do especial

Por Alice Lins Publicado em 19/08/2025 às 17:53
Imagem de pessoas no cinema
Imagem de pessoas no cinema - iStock

O Kinoplex anuncia uma nova série de sessões especiais para os amantes da sétima arte: a Kinostalgia.

A iniciativa trará de volta às telonas filmes clássicos e imperdíveis, como: “Uma Linda Mulher”, “Ghost”, “X-Men Apocalypse” e “Minha Mãe é Uma Peça”, proporcionando uma oportunidade de reviver a magia do cinema com a família e os amigos.

A série Kinostalgia terá início com sessões programadas para o período de 21 a 24 de agosto. Para tornar a experiência ainda mais acessível, o Kinoplex preparou uma promoção de ingressos com valores especiais.

Em todas as sessões da Kinostalgia, a promoção “Todo Mundo Paga Meia” será aplicada, com os seguintes preços:

  • Salas Standard e KinoEvolution: R$ 12,00 (preço da meia-entrada; valor integral R$ 24,00).
  • Salas Platinum: R$ 24,00 (preço da meia-entrada; valor integral R$ 42,00).

Por se tratar de um conteúdo especial com preços já diferenciados, a promoção Dobradinha não será válida para as sessões da Kinostalgia.

Sobre o Kinoplex

O Kinoplex é o maior exibidor nacional com 105 anos de história e o compromisso de ser o cinema para todos. A empresa possui 230 salas distribuídas em 18 cidades brasileiras, equipadas com o máximo de tecnologia e conforto, proporcionando uma experiência imersiva e cheia de emoção.

O Kinoplex lança, em média, 250 filmes por ano, que encantam mais de 20 milhões de espectadores. Para se cadastrar no programa de benefícios, basta acessar o site do Kinoplex+ e para comprar o passaporte da rede, o site do Kinopass.

