Kinoplex lança a série de sessões ‘Kinostalgia’ com filmes clássicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sessões especiais trazem de volta grandes sucessos do cinema com ingressos a preços promocionais. Saiba todos os detalhes do especial

Clique aqui e escute a matéria

O Kinoplex anuncia uma nova série de sessões especiais para os amantes da sétima arte: a Kinostalgia.

A iniciativa trará de volta às telonas filmes clássicos e imperdíveis, como: “Uma Linda Mulher”, “Ghost”, “X-Men Apocalypse” e “Minha Mãe é Uma Peça”, proporcionando uma oportunidade de reviver a magia do cinema com a família e os amigos.



A série Kinostalgia terá início com sessões programadas para o período de 21 a 24 de agosto. Para tornar a experiência ainda mais acessível, o Kinoplex preparou uma promoção de ingressos com valores especiais.

Em todas as sessões da Kinostalgia, a promoção “Todo Mundo Paga Meia” será aplicada, com os seguintes preços:

Salas Standard e KinoEvolution: R$ 12,00 (preço da meia-entrada; valor integral R$ 24,00).



Salas Platinum: R$ 24,00 (preço da meia-entrada; valor integral R$ 42,00).



Por se tratar de um conteúdo especial com preços já diferenciados, a promoção Dobradinha não será válida para as sessões da Kinostalgia.



Sobre o Kinoplex

O Kinoplex é o maior exibidor nacional com 105 anos de história e o compromisso de ser o cinema para todos. A empresa possui 230 salas distribuídas em 18 cidades brasileiras, equipadas com o máximo de tecnologia e conforto, proporcionando uma experiência imersiva e cheia de emoção.

O Kinoplex lança, em média, 250 filmes por ano, que encantam mais de 20 milhões de espectadores. Para se cadastrar no programa de benefícios, basta acessar o site do Kinoplex+ e para comprar o passaporte da rede, o site do Kinopass.