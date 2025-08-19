Kinoplex lança a série de sessões ‘Kinostalgia’ com filmes clássicos
Sessões especiais trazem de volta grandes sucessos do cinema com ingressos a preços promocionais. Saiba todos os detalhes do especial
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O Kinoplex anuncia uma nova série de sessões especiais para os amantes da sétima arte: a Kinostalgia.
A iniciativa trará de volta às telonas filmes clássicos e imperdíveis, como: “Uma Linda Mulher”, “Ghost”, “X-Men Apocalypse” e “Minha Mãe é Uma Peça”, proporcionando uma oportunidade de reviver a magia do cinema com a família e os amigos.
A série Kinostalgia terá início com sessões programadas para o período de 21 a 24 de agosto. Para tornar a experiência ainda mais acessível, o Kinoplex preparou uma promoção de ingressos com valores especiais.
Em todas as sessões da Kinostalgia, a promoção “Todo Mundo Paga Meia” será aplicada, com os seguintes preços:
- Salas Standard e KinoEvolution: R$ 12,00 (preço da meia-entrada; valor integral R$ 24,00).
- Salas Platinum: R$ 24,00 (preço da meia-entrada; valor integral R$ 42,00).
Por se tratar de um conteúdo especial com preços já diferenciados, a promoção Dobradinha não será válida para as sessões da Kinostalgia.
Sobre o Kinoplex
O Kinoplex é o maior exibidor nacional com 105 anos de história e o compromisso de ser o cinema para todos. A empresa possui 230 salas distribuídas em 18 cidades brasileiras, equipadas com o máximo de tecnologia e conforto, proporcionando uma experiência imersiva e cheia de emoção.
O Kinoplex lança, em média, 250 filmes por ano, que encantam mais de 20 milhões de espectadores. Para se cadastrar no programa de benefícios, basta acessar o site do Kinoplex+ e para comprar o passaporte da rede, o site do Kinopass.