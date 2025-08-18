Semana do Cinema 2025 tem ingressos a R$ 10 em todo o Brasil; confira filmes e datas
Ação é válida para todas as sessões regulares, em qualquer horário, inclusive nos finais de semana; Redes preparam promoções em combos de pipoca
A Semana do Cinema 2025 já tem data marcada: entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, os ingressos para sessões convencionais estarão à venda por apenas R$ 10 em todo o Brasil.
Além disso, haverá promoções em combos de pipoca e refrigerante.
A ação é válida para todas as sessões regulares, em qualquer horário, inclusive nos finais de semana. Ficam de fora apenas as pré-estreias e as salas especiais.
Preços especiais nos cinemas
Nos cinemas da UCI, por exemplo, até as salas DeLux entram na promoção, com ingressos a R$ 20.
Já o combo com pipoca média + 2 refrigerantes de 500 ml será vendido por R$ 30 (salgada) e R$ 33 (doce caramelo ou mista).
Expectativa de público recorde
O setor de exibição vive um dos melhores momentos desde 2019. A última edição da campanha, em fevereiro deste ano, vendeu mais de 4,2 milhões de ingressos em todo o país, um recorde da iniciativa.
Agora, a expectativa dos exibidores é superar novamente essa marca, impulsionada pelos grandes lançamentos do período.
Filmes em cartaz na Semana do Cinema
Durante a promoção, estarão em cartaz estreias aguardadas, como:
- O Último Azul, de Gabriel Mascaro;
- Os Roses: Até Que a Morte os Separe, de Jay Roach;
- Rosario, de Felipe Vargas;
- Ladrões, de Darren Aronofsky;
- Caçadores do Fim do Mundo, de J.J. Perry.
Além disso, seguem em exibição sucessos de bilheteria como:
- Os Caras Malvados 2, de Pierre Perifel;
- Juntos, de Michael Shanks;
- Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, de Nisha Ganatra;
- Uma Mulher Sem Filtro, de Arthur Fontes;
- A Hora do Mal, de Zach Cregger;
- Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, de Matt Shakman.
Para conferir os horários das sessões e garantir os ingressos promocionais, basta acessar os sites de venda ou consultar diretamente o cinema de sua preferência.
Sobre a campanha
A Semana do Cinema é organizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) em parceria com a ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), com apoio da Ingresso.com e do Grupo Consciência.
"Conseguimos aumentar o fluxo de clientes, além de permitir que mais pessoas acompanhem as estreias da semana. A alta adesão mostra a força da iniciativa, que hoje conta com a participação de todas as redes de cinema do país", destaca Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX.