Filmes | Notícia

Nova edição da Semana do Cinema terá filmes a R$ 10 em todo o Brasil

Promoção começa no final do mês e terá ingressos mais baratos em todos os horários, incluindo fins de semana, para sessões convencionais. Saiba mais

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/08/2025 às 14:23 | Atualizado em 18/08/2025 às 14:24
Quarteto Fantástico
Quarteto Fantástico - Divulgação

A nova edição da Semana do Cinema começará no final de agosto e terá ingressos a R$ 10 para vários filmes em cartaz. A última edição ocorreu em fevereiro e atraiu mais de 4 milhões de espectadores.

A Semana do Cinema será válida dos dias 28 de agosto a 3 de setembro em todos os horários, incluindo fins de semana, para sessões convencionais. As exceções da promoção são as pré-estreias e sessões especiais, como 3D.

Filmes

Entre os destaques dos filmes em cartaz na época, devem estar o suspense ‘Os Roses: Até Que a Morte os Separe’, a comédia nacional ‘C.I.C – Central de Inteligência Cearense’ e ‘Ladrões’.

Além disso, a programação inclui o filme ‘Caçadores do Fim do Mundo’, a animação ‘Os Caras Malvados 2’, os filmes de terror ‘Juntos’ e ‘A Hora do Mal’, as comédias ‘Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda’ e ‘Uma Mulher Sem Filtro’, além de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’.

O evento trará o relançamento de ‘Interestelar’, de Christopher Nolan, em formato IMAX.

Nem todas as redes e filmes vão participar da promoção. Entre as redes participantes confirmadas até o momento estão Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex e UCI. Verifique a disponibilidade antes de realizar a compra do ingresso.

A Semana do Cinema é um evento organizado pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e pela ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), com o apoio da Ingresso.com e do Grupo Consciência.

