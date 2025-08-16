fechar
Cultura | Notícia

53º Festival de Gramado começou com filme pernambucano e homenagem a Rodrigo Santoro

Pela primeira vez, o tradicional tapete do festival teve cor azul em homenagem ao filme 'O Último Azul', do pernambucano Gabriel Mascaro

Por Emannuel Bento Publicado em 16/08/2025 às 13:32
Homenageado Kikito de Cristal, ator Rodrigo Santoro e equipe do do Longa-metragem Hors-Concours "O Último Azul" no 53º Festival de Cinema de Gramado
Homenageado Kikito de Cristal, ator Rodrigo Santoro e equipe do do Longa-metragem Hors-Concours "O Último Azul" no 53º Festival de Cinema de Gramado - Edison Vara/Ag.Pressphoto

Clique aqui e escute a matéria

O 53º Festival de Cinema de Gramado começou na noite desta sexta-feira (15) com a exibição de "O Último Azul", do pernambucano Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.

Pela primeira vez, o tradicional tapete do festival não foi vermelho: em homenagem ao filme de abertura, o espaço foi inteiramente azul.

Rodrigo Santoro recebe Kikito de Cristal

Antes da sessão, Rodrigo Santoro foi homenageado com o Kikito de Cristal, entregue a grandes nomes do cinema brasileiro e internacional em reconhecimento a trajetórias marcantes na sétima arte.

Diego Vara/Ag.Pressphoto
Ator Rodrigo Santoro recebe a homenagem "Kikito de Cristal" no 53º Festival de Cinema de Gramado - Diego Vara/Ag.Pressphoto

“Esse Kikito celebra não apenas o meu trabalho, mas também o de todos que caminharam ao meu lado nessa jornada. São muitas emoções, um filme passa na minha cabeça, e eu não tenho vergonha de me emocionar”, disse o ator, emocionado.

Ao rever sua trajetória em um vídeo exibido no Palácio dos Festivais, Santoro destacou: “Fronteiras são mais concretas na geografia. Nunca separei minha carreira no Brasil e a minha carreira internacional. Sempre foi uma jornada só, mas meu coração é absolutamente brasileiro.”

Programação do sábado

Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto
Sessão Hors-Concurs "O Último Azul", do diretor Gabriel Mascaro no 53º Festival de Cinema de Gramado - Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto

Neste sábado (16), a programação começou às 10h, com o debate sobre O Último Azul.

O longa acompanha Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que foge de um exílio compulsório para idosos em um Brasil distópico.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A trama se passa na Amazônia, onde o governo transfere pessoas idosas para uma colônia habitacional destinada a seus “últimos anos de vida”. Rodrigo Santoro também integra o elenco.

Presença pernambucana na mostra

Neste ano, não há longas pernambucanos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros. Entre os curtas, As Musas, de Rosa Fernan, representa Pernambuco entre os 12 títulos selecionados.

Leia Também

O filme conta a história de Kelly, uma jovem empregada doméstica da periferia do Recife que sonha em se tornar cantora de brega.

Curadoria

A seleção de longas do festival tem curadoria do ator e diretor Caio Blat, da atriz Camila Morgado e do jornalista, professor e crítico Marcos Santuario. Entre os cineastas escolhidos estão Rafaela Camelo (DF), Bruno Bini (MS), Laís Melo (PR), Douglas Soares (RJ), Miguel Falabella (RJ) e Paolo Marinou-Blanco (SP).

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Nilo Otaviano: O viés da Lei Rouanet e a desiguldade que marginaliza o Nordeste
opinião

Nilo Otaviano: O viés da Lei Rouanet e a desiguldade que marginaliza o Nordeste
Previsão do tempo: Grande Recife terá chuva em todo o fim de semana, aponta Apac
TEMPO E CLIMA

Previsão do tempo: Grande Recife terá chuva em todo o fim de semana, aponta Apac

Compartilhe

Tags