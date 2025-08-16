53º Festival de Gramado começou com filme pernambucano e homenagem a Rodrigo Santoro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez, o tradicional tapete do festival teve cor azul em homenagem ao filme 'O Último Azul', do pernambucano Gabriel Mascaro

O 53º Festival de Cinema de Gramado começou na noite desta sexta-feira (15) com a exibição de "O Último Azul", do pernambucano Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.

Pela primeira vez, o tradicional tapete do festival não foi vermelho: em homenagem ao filme de abertura, o espaço foi inteiramente azul.

Rodrigo Santoro recebe Kikito de Cristal

Antes da sessão, Rodrigo Santoro foi homenageado com o Kikito de Cristal, entregue a grandes nomes do cinema brasileiro e internacional em reconhecimento a trajetórias marcantes na sétima arte.

Ator Rodrigo Santoro recebe a homenagem "Kikito de Cristal" no 53º Festival de Cinema de Gramado - Diego Vara/Ag.Pressphoto

“Esse Kikito celebra não apenas o meu trabalho, mas também o de todos que caminharam ao meu lado nessa jornada. São muitas emoções, um filme passa na minha cabeça, e eu não tenho vergonha de me emocionar”, disse o ator, emocionado.

Ao rever sua trajetória em um vídeo exibido no Palácio dos Festivais, Santoro destacou: “Fronteiras são mais concretas na geografia. Nunca separei minha carreira no Brasil e a minha carreira internacional. Sempre foi uma jornada só, mas meu coração é absolutamente brasileiro.”

Programação do sábado

Sessão Hors-Concurs "O Último Azul", do diretor Gabriel Mascaro no 53º Festival de Cinema de Gramado - Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto

Neste sábado (16), a programação começou às 10h, com o debate sobre O Último Azul.

O longa acompanha Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que foge de um exílio compulsório para idosos em um Brasil distópico.

A trama se passa na Amazônia, onde o governo transfere pessoas idosas para uma colônia habitacional destinada a seus “últimos anos de vida”. Rodrigo Santoro também integra o elenco.

Presença pernambucana na mostra

Neste ano, não há longas pernambucanos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros. Entre os curtas, As Musas, de Rosa Fernan, representa Pernambuco entre os 12 títulos selecionados.

O filme conta a história de Kelly, uma jovem empregada doméstica da periferia do Recife que sonha em se tornar cantora de brega.

Curadoria

A seleção de longas do festival tem curadoria do ator e diretor Caio Blat, da atriz Camila Morgado e do jornalista, professor e crítico Marcos Santuario. Entre os cineastas escolhidos estão Rafaela Camelo (DF), Bruno Bini (MS), Laís Melo (PR), Douglas Soares (RJ), Miguel Falabella (RJ) e Paolo Marinou-Blanco (SP).

