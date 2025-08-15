Oscar 2026: veja os filmes do Brasil que disputam vaga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Agente Secreto lidera lista de filmes brasileiros na disputa pelo Oscar 2026. Longa terá estreia em novembro nos cinemas nacionais

Clique aqui e escute a matéria

Foi anunciada nesta sexta-feira (15) a relação de produções brasileiras que concorrem para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026.

Entre os 16 títulos selecionados, o destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, apontado como favorito após vencer Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes 2025.

Confira os concorrentes:

A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert

A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry

Baby, de Marcelo Caetano

Homem com H, de Esmir Filho

Kasa Branca, de Luciano Vidigal

Malu, de Pedro Freire

Manas, de Mariana Brennard

Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende

O Último Azul, de Gabriel Mascaro

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

Os Enforcados, de Fernando Coimbra

Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes

Um Lobo Entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki

Vitória, de Andrucha Waddington

O comitê responsável se reunirá em 8 de setembro, com anúncio do escolhido previsto para 15 de setembro. O filme selecionado disputará a shortlist do Oscar, vencido no ano passado por Ainda Estou Aqui.

O favorito



Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se vê envolvido em conspirações e ameaças. O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Alice Carvalho e participação especial de Udo Kier.

No Festival de Cannes deste ano, além dos prêmios principais, o longa também recebeu o reconhecimento da crítica da FIPRESCI e o troféu de Cinema de Arte. No Brasil, a estreia está marcada para 6 de novembro.