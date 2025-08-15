Oscar 2026: veja os filmes do Brasil que disputam vaga
O Agente Secreto lidera lista de filmes brasileiros na disputa pelo Oscar 2026. Longa terá estreia em novembro nos cinemas nacionais
Foi anunciada nesta sexta-feira (15) a relação de produções brasileiras que concorrem para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026.
Entre os 16 títulos selecionados, o destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, apontado como favorito após vencer Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes 2025.
Confira os concorrentes:
- A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert
- A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry
- Baby, de Marcelo Caetano
- Homem com H, de Esmir Filho
- Kasa Branca, de Luciano Vidigal
- Malu, de Pedro Freire
- Manas, de Mariana Brennard
- Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
- O Último Azul, de Gabriel Mascaro
- Oeste Outra Vez, de Erico Rassi
- Os Enforcados, de Fernando Coimbra
- Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes
- Um Lobo Entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
- Vitória, de Andrucha Waddington
O comitê responsável se reunirá em 8 de setembro, com anúncio do escolhido previsto para 15 de setembro. O filme selecionado disputará a shortlist do Oscar, vencido no ano passado por Ainda Estou Aqui.
O favorito
Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se vê envolvido em conspirações e ameaças. O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Alice Carvalho e participação especial de Udo Kier.
No Festival de Cannes deste ano, além dos prêmios principais, o longa também recebeu o reconhecimento da crítica da FIPRESCI e o troféu de Cinema de Arte. No Brasil, a estreia está marcada para 6 de novembro.