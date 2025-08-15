fechar
Oscar 2026: veja os filmes do Brasil que disputam vaga

O Agente Secreto lidera lista de filmes brasileiros na disputa pelo Oscar 2026. Longa terá estreia em novembro nos cinemas nacionais

Por Alice Lins Publicado em 15/08/2025 às 23:19
Imagem do filme "O último azul"
Imagem do filme "O último azul" - Guilhermo Garza

Foi anunciada nesta sexta-feira (15) a relação de produções brasileiras que concorrem para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026.

Entre os 16 títulos selecionados, o destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, apontado como favorito após vencer Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes 2025.

Confira os concorrentes:

  • A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert
  • A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry
  • Baby, de Marcelo Caetano
  • Homem com H, de Esmir Filho
  • Kasa Branca, de Luciano Vidigal
  • Malu, de Pedro Freire
  • Manas, de Mariana Brennard
  • Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes
  • O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
  • O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende
  • O Último Azul, de Gabriel Mascaro
  • Oeste Outra Vez, de Erico Rassi
  • Os Enforcados, de Fernando Coimbra
  • Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes
  • Um Lobo Entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki
  • Vitória, de Andrucha Waddington

O comitê responsável se reunirá em 8 de setembro, com anúncio do escolhido previsto para 15 de setembro. O filme selecionado disputará a shortlist do Oscar, vencido no ano passado por Ainda Estou Aqui.

O favorito

Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se vê envolvido em conspirações e ameaças. O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Alice Carvalho e participação especial de Udo Kier.

No Festival de Cannes deste ano, além dos prêmios principais, o longa também recebeu o reconhecimento da crítica da FIPRESCI e o troféu de Cinema de Arte. No Brasil, a estreia está marcada para 6 de novembro.

