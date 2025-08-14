Recife brilha no Festival de Gramado e conquista três troféus na estreia da Mostra Nacional de Cinema Estudantil
Estudantes e professores da rede subiram ao palco para receber as premiações de melhor roteiro, melhor curta e melhor atriz! Saiba mais
A Rede Municipal de Ensino do Recife fez história no Festival de Cinema de Gramado (RS) ao conquistar três importantes troféus na primeira edição da Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo.
O grande destaque da noite foi o curta-metragem “Cicatrizes Invisíveis”, dirigido por Arthur Campos, estudante do 8º ano da Escola Municipal Reitor João Alfredo, que faturou as categorias Melhor Roteiro e Melhor Curta. Esta última, a mais aguardada da premiação.
Outro momento marcante veio com “A Garota do Banheiro”, que garantiu o troféu de Melhor Atriz para Maria Eduarda, ex-aluna da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. O filme foi produzido enquanto ela e Guilherme Felipe, que dirigiu a película, ainda eram estudantes da unidade, reforçando o talento que nasce e cresce dentro das escolas do Recife.
“Eu acredito que é só o começo, muita coisa boa vai vir por aí, tivemos um apoio muito grande da nossa escola e essa conquista é de todos nós”, concluiu a professora de língua portuguesa e coordenadora do projeto, Renata Karla da Silva.
O estudante diretor do curta Cicatrizes Invisíveis, falou bastante emocionado.
"Estou muito feliz em compartilhar essa grande conquista com um filme que aborda o tema da automutilação. Esse curta nasceu com a proposta de dar visibilidade a temas importantes, mostrando que o audiovisual pode ser uma ferramenta poderosa de reflexão e transformação social. Foi gravado de forma simples, com poucos recursos, mas com muita dedicação e criatividade, provando que não é preciso grandes estruturas para contar boas histórias. Essa conquista não é só minha, ela representa o esforço coletivo de todos que colaboraram, acreditaram no projeto e apoiaram essa jornada”, disse Arthur Campos.
Em agosto, a Rede Municipal já havia celebrado o feito de conquistar três das sete indicações nacionais, as únicas do Nordeste. Agora, o reconhecimento ganha ainda mais força e inspira novos estudantes a explorarem o cinema como forma de expressão, aprendizado e transformação social.
“Recebemos com muita alegria a premiação conquistada pelo estudante Arthur Campos. Esse reconhecimento reflete o trabalho desenvolvido diariamente na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, onde os estudantes são protagonistas. Frequentemente, eles participam do clube juvenil, discutem pautas e transformam essas ideias em produções audiovisuais, ampliando o alcance dos temas e contribuindo para que essas reflexões se tornem instrumentos de transformação na realidade dos próprios estudantes”, disse Carlos Júnior, gestor da unidade de ensino.
Essa conquista reforça a força da educomunicação como instrumento de transformação. Ao levar para o palco de um dos eventos mais prestigiados do cinema brasileiro histórias produzidas no ambiente escolar, a I Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo se torna uma vitrine do talento, da criatividade e da capacidade crítica dos jovens, comprovando que a educação pública é também um espaço fértil para grandes produções culturais.