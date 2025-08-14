Festival Visões Periféricas seleciona filmes para mostras competitivas em 2026
Entre as temáticas, destacaram-se a precarização do trabalho, apagamentos de histórias negras, resistência indígena, amores LGBT+, entre outros!
Clique aqui e escute a matéria
Já estão abertas as inscrições para o 19º Festival Visões Periféricas, evento anual de cinema voltado a produções audiovisuais das periferias brasileiras ou que abordem temáticas marginalizadas. Valem filmes de curta média e longa metragens, produzidos a partir de setembro de 2024.
As inscrições devem ser feitas no site do festival, de forma online e gratuita, de 12 a 20 de setembro de 2025. Os filmes selecionados serão exibidos em março de 2026, de forma presencial no Rio de Janeiro e online.
Todos receberão troféus e os melhores ganharão um prêmio em serviços de filmagem. A 19ª edição do Festival Visões Periféricas é um projeto da Supimpa Produções Artísticas e Culturais, com patrocínio do Banco Itaú.
Os cineastas podem inscrever seus trabalhos em três mostras competitivas: Fronteiras Imaginárias, voltada a filmes de até 25 minutos produzidos por realizadores independentes de todo o Brasil; Cinema da Gema, para filmes de até 25 minutos produzidos no Estado do Rio de Janeiro; e Panorâmica, para filmes com duração de no mínimo 40 minutos (média e longa metragens).
Valem obras documentais, ficcionais, experimentais, entre outras, desde que dentro dos limites de tempo, tamanho, resolução e de acordo com a mostra proposta.
Também não há restrição quanto aos gêneros, e filmes com audiodescrição e legendas descritivas são muito bem-vindos”, explica Márcio Blanco, idealizador e diretor do evento. Para se inscrever, basta entrar no site do festival, conferir o regulamento, preencher uma ficha e encaminhar os trabalhos por lá mesmo, com fotos, stills, cartaz, links e respectivo material de divulgação.
Em dezembro de 2025, o festival divulgará a lista dos filmes selecionados, por meio do site e redes sociais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Cada participante receberá um troféu e um prêmio oficial do festival. Um júri escolherá uma obra de cada mostra competitiva como vencedor. Haverá também o prêmio de melhor filme eleito pelo júri popular.
A exibição e premiação ocorrerão entre os dias 6 e 8 de março de 2025. Em caso de dúvidas, o candidato pode encaminhar um e-mail para: contato@visoesperifericas.com.br
SOBRE O FESTIVAL
Realizado anualmente, o Festival Visões Periféricas é uma plataforma de difusão de projetos audiovisuais produzidos nas periferias do Brasil. Criado em 2007, foi o primeiro festival de cinema no país a se dedicar exclusivamente a esse recorte de curadoria.
Sua missão é levar a produção audiovisual de qualidade das regiões periféricas a espaços culturais de excelência do país.
Ao longo de 19 anos, o evento vem promovendo a circulação de filmes criados por produtores que vivem em áreas marginalizadas, dando visibilidade a esses talentos, propiciando sua inserção na indústria do audiovisual e estabelecendo conexões com grandes players do mercado.
Outro aspecto importante do festival é ser uma janela para as temáticas que permeiam o dia a dia das comunidades periféricas, incluindo questões de identidade, raça, território, gênero, trabalho, etc.
Em 2024, participaram do festival 51 de produções nacionais, entre curtas, médias e longas-metragens, divididas em três mostras competitivas e uma não-competitiva.
SERVIÇO
- Festival Visões Periféricas 2026
- Inscrições para as mostras competitivas
- Local: www.visoesperifericas.com.br
- Data: de 12 a 20 de setembro de 2025
- Gratuito