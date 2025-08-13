Documentário "Lendo o Mundo" estreia no Festival de Gramado 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme de Catherine Murphy e Iris de Oliveira retrata os primeiros anos do trabalho de Paulo Freire, um dos mais respeitados e estudados educadores

O documentário Lendo o Mundo, das diretoras Catherine Murphy e Iris de Oliveira, terá sua estreia no tradicional Festival de Cinema de Gramado no dia 21 de agosto. O longa, uma parceria entre a Maestra Productions, dos Estados Unidos, e o Instituto Paulo Freire, integra a programação oficial do festival, que acontece entre os dias 13 e 24 de agosto.



O filme se debruça sobre os primeiros anos de trabalho do educador e filósofo Paulo Freire (1921-1997), um dos mais influentes pensadores da educação até os dias de hoje. No início dos anos 1960, Freire liderou um projeto experimental no Nordeste do Brasil, permitindo que centenas de adultos lessem, escrevessem e votassem.

O golpe de estado de 1964, que instaurou a Ditadura Militar no Brasil, levou Freire ao exílio, onde permaneceu por 16 anos, tornando-se um dos mais respeitados educadores de todo o mundo.



Contado por meio das memórias coletivas dos alunos que participaram dos "Círculos de Cultura" e aprenderam a ler e escrever em 40 horas, em especial na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, o método revolucionário de Freire fez uso do pensamento crítico e criativo, em vez da memorização e da repetição. Com isso, milhares de brasileiros se alfabetizaram e puderam votar – na época, analfabetos não podiam votar no país –, fortalecendo a jovem democracia brasileira.



Imagem do documentário "Lendo o Mundo" - Divulgação

Além de muitas entrevistas atuais, que mostram como o legado deste trabalho permanece vivo, o filme também faz um extenso mergulho em imagens de arquivo, reunindo verdadeiros tesouros recolhidos em dezenas de fontes documentais, em uma pesquisa que consumiu os dois primeiros anos do projeto.



“Nós também buscamos fazer um retrato do contexto, o que estava acontecendo no Nordeste naquele momento, que foi uma época fascinante. Grandes movimentos sociais, grandes demandas por reformas, tentando transformar o que ainda era uma estrutura social muito colonial e feudal”, explica Catherine. “A maioria das pessoas não tinha acesso à educação. O Rio Grande do Norte tinha 70% de analfabetismo adulto. E essas pessoas eram proibidas, por lei, de votar. Era essa a realidade que eles estavam tentando mudar.”



O filme também conta com uma trilha sonora composta por expoentes da cultura nordestina, como Chico César, Bia Ferreira, Cláudio Rabeca e Quinteto da Paraíba. Para além de ilustrar, são canções que dialogam com a narrativa, auxiliando na construção daquela história sendo contada.



“O filme é um projeto coletivo, fruto do trabalho de muitas mãos, que foram lapidando essas ideias ao longo dos anos”, afirma a diretora Iris de Oliveira. “É uma tentativa muito respeitosa de apresentar o legado do Paulo Freire a partir desses primórdios, os primeiros anos. E isso é uma responsabilidade muito grande, contar essa história, tanto para quem não o conhece como para quem já conhece.”



Ela conta como o mergulho profundo nos arquivos foi ampliando a visão sobre a complexidade daquele momento, em que as nascentes lutas sociais entravam cada vez mais em choque com as forças que se organizariam em torno do golpe de estado no Brasil. Mais do que um filme sobre um tema ou uma figura, ele acaba sendo um retrato de um momento histórico fascinante de tensões e contradições.



“Nós fomos entendendo como aquele trabalho foi uma via de mão dupla, em que os jovens educadores aprenderam tanto quanto as pessoas que estavam sendo alfabetizadas”, diz. “Isso para mim é a grande magia de trabalhar com material de arquivo, poder estabelecer essa relação dialética de perguntas e respostas com o passado, o futuro e o presente.”



Lendo o Mundo