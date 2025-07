Universo dos sonhos é tema de documentário de Marcelo Gomes exibido no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com um olhar sensível e inquieto, o diretor pernambucano Marcelo Gomes volta à cena com "Criaturas da Mente", documentário que propõe um mergulho na complexidade dos sonhos e do inconsciente.

O longa alcançou a sua 11ª semana em cartaz nos cinemas e se consolida como o quarto documentário brasileiro mais assistido no ano, reforçando a força do cinema autoral quando em sintonia com temas universais.

Neste domingo (27), às 16h, o Cinema São Luiz, no Centro do Recife, recebe uma sessão especial do filme, seguida de debate com o próprio Marcelo Gomes e a artista visual Ana Flávia Mendonça. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Enredo

No centro da narrativa está o neurocientista Sidarta Ribeiro, figura de destaque na pesquisa dos sonhos no Brasil, que conduz o espectador por uma jornada entre ciência contemporânea e saberes ancestrais, especialmente os oriundos de povos originários e culturas afro-brasileiras.

Assim, filme procura romper com paradigmas eurocêntricos e propõe uma outra epistemologia, mais conectada à experiência, à intuição e à escuta do invisível.

Imagem do documentário "Criaturas da Mente", de Marcelo Gomes - SYLARA SILVERIO/DIVULGAÇÃO

Com imagens que incluem trechos da própria filmografia de Gomes, e uma montagem que busca a fluidez do pensamento onírico, "Criaturas da Mente" constrói um território onde ciência e espiritualidade dialogam. Ao longo do filme, o espectador é convidado a repensar sua relação com o inconsciente, com os rituais do sono e com as visões de mundo que foram apagadas pela razão dominante.

"Esse documentário é o resultado de um diálogo entre cinema e ciência, justamente duas áreas que foram muito atacadas durante o governo anterior. Em um momento em que o cinema brasileiro é assistido por milhões de pessoas, eu estou aqui para dizer que o cinema brasileiro resistiu e está mais vivo que nunca", declara Marcelo Gomes.

Depoimentos

Imagem do documentário "Criaturas da Mente", de Marcelo Gomes - SYLARA SILVERIO/DIVULGAÇÃO

Além de Sidarta Ribeiro, o filme conta com depoimentos marcantes de figuras como Mizziara de Paiva, Waldemar Magaldi, Marcelo Leite, Mãe Beth de Oxum, Mãe Lu, Ailton Krenak, Dráulio Barros de Araújo, Ana Flávia Mendonça, Gilda Gomes e Sérgio Mota Ribeiro.

A produção é assinada por João Moreira Salles e Maria Carlota Bruno, da VideoFilmes, em coprodução com Globo Filmes e GloboNews, com associação da Carnaval Filmes.

