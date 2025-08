'O Agente Secreto' esgota sessões no Recife em cerca de 1 minuto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Primeiras exibições do filme de Kleber Mendonça Filho no Brasil serão realizadas nos cinemas São Luiz e Parque, no Centro, no dia 10 de setembro

Clique aqui e escute a matéria

Os ingressos para as primeiras sessões do filme "O Agente Secreto" no Brasil esgotaram em cerca de um minuto após o início das vendas online, ao meio-dia desta segunda-feira (4/8).

As exibições acontecerão nos cinemas São Luiz e Parque, no Centro do Recife, no dia 10 de setembro.

As entradas para o Cineteatro do Parque foram disponibilizadas pela plataforma Sympla, enquanto os ingressos para o Cinema São Luiz foram vendidos pelo site Ticket Simples, que chegou a sair do ar por volta do horário de início das vendas, devido à alta demanda.

No X (antigo Twitter), alguns usuários relataram ter conseguido comprar ingressos cerca de 15 a 20 minutos após a abertura das vendas. Eles atribuem isso ao fato de que parte do público, que estava no tempo limite para concluir o pagamento, não finalizou a compra (liberando os ingressos após o prazo de 15 minutos).

Esse tipo de fenômeno já se tornou comum quando se trata de filmes de Kleber Mendonça Filho. Em 2023, a pré-estreia de Retratos Fantasmas no Parque também teve seus ingressos esgotados rapidamente.

A sessão no Cinema São Luiz, marcada para as 19h40 do dia 10 de setembro, contará com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux e de boa parte do elenco, incluindo Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isabel Zuaa e Laura Lufési.

Quando será a estreia nas salas comerciais?

Essas são as primeiras de uma série de sessões especiais do filme, que ocorrem antes de sua estreia no circuito comercial, no dia 6 de novembro.

Nesta segunda-feira, o longa foi anunciado como filme de abertura do 58° Festival de Brasília, que será realizado entre os dias 12 e 20 de setembro na capital brasileira.

O longa também já tem estreia confirmada em 94 países das Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente.

Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, Estados Unidos, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

Nesta semana, o longa esgotou todas as sessões de pré-estreia em Portugal, após passar também pelo Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia; Festival de Cinema de Sydney, na Austrália; e pelos festivais franceses Cinéma Paradiso Louvre – onde foi exibido gratuitamente e ao ar livre nos jardins do Museu do Louvre – e Cannes, onde fez sua estreia mundial.

Filme chega ao Brasil premiado no exterior

Director Kleber Mendonca Filho poses with his award for best director for the film 'The Secret Agent' as well as the best actor award received on behalf of Wagner Moura at the awards ceremony photo call at the 78th international film festival, Cannes, southern France, Saturday, May 24, 2025. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) - Scott A Garfitt

"O Agente Secreto" marcou presença histórica na edição de 2025 do Festival de Cannes. Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de Melhor Direção, tornando-se o segundo brasileiro a conquistar essa distinção — 56 anos após o feito de Glauber Rocha, também nordestino.

Wagner Moura também entrou para a história ao se tornar o primeiro ator brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator no festival.

Além desses reconhecimentos, o longa ainda levou outros dois prêmios importantes: o FIPRESCI, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o "Art et Essai", oferecido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema de Arte e Ensaio).

Saiba como se inscrever na newsletter JC