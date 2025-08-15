fechar
5 filmes de comédia romântica na HBO Max que você precisa assistir

Catálogo do streaming é recheado de opções de filmes incríveis que misturam romance, drama e comédia. Confira cinco sugestões legais para assistir

Por Marilia Pessoa Publicado em 15/08/2025 às 13:36
O Melhor Amigo da Noiva
O Melhor Amigo da Noiva - Divulgação

Assistir uma comédia romântica é uma delícia, não é? Aquele tipo de filme-conforto que mistura romance, comédia, drama e muita diversão é perfeito para assistir a qualquer hora.

O catálogo da HBO Max é repleto de opções de comédia romântica para todos os gostos. Dá para encontrar vários sucessos por lá, além daqueles longas mais escondidos, mas que também podem ser legais.

Confira a seguir cinco sugestões de bons filmes de comédia romântica para ver no HBO Max:

Todos Menos Você

Depois de um primeiro encontro perfeito que acaba dando errado, Bea e Ben perdem o contato e a antipatia toma conta. Anos depois, eles se reencontram em um casamento na Austrália e, por razões de conveniência, decidem fazer um acordo: fingir que são um casal.

O que começa como uma simples farsa para evitar situações embaraçosas se complica quando a química entre eles ressurge.

Para manter a mentira, eles precisam agir de forma mais convincente, o que os aproxima cada vez mais, transformando a fachada em algo que talvez seja real.

Ele Não Está Tão Afim de Você

O filme acompanha a vida amorosa de um grupo de pessoas em Baltimore, com suas diferentes histórias de encontros, relacionamentos e casamentos.

As narrativas se cruzam enquanto os personagens tentam decifrar as complexas regras do jogo da paixão, buscando entender se as desculpas e os sinais confusos dos parceiros significam que eles não estão tão interessados assim.

O Melhor Amigo da Noiva

Tom e Hannah são melhores amigos há anos. Ele é um conquistador que vive rodeado de mulheres, e ela é uma pessoa honesta e dedicada. Tudo muda quando Hannah viaja a trabalho para a Escócia.

Longe dela, Tom finalmente percebe que está apaixonado. Mas, ao voltar, Hannah revela que está noiva de um rico e atraente escocês. Sem tempo a perder, Tom aceita o convite para ser o "melhor amigo da noiva" e viaja para a Escócia com um único objetivo: impedir o casamento e conquistar o amor da sua vida.

Que Horas Eu Te Pego?

Maddie é uma mulher prestes a perder a casa de sua infância. Desesperada por dinheiro, ela encontra um anúncio incomum: dois pais ricos estão procurando alguém para "namorar" seu filho introvertido de 19 anos, Percy, antes que ele vá para a faculdade.

O acordo é simples: ajudá-lo a sair da concha em troca de um carro. O que começa como um plano de negócios se transforma em uma série de situações hilárias e inesperadas, à medida que Maddie tenta ensinar Percy sobre a vida, o amor e o mundo real.

Procura-se

Alicia é uma jovem que adora sua vida de solteira e sem amarras. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ela descobre que é a única herdeira de uma grande fortuna, mas com uma condição: para receber a herança, ela precisa estar casada.

Sem querer abrir mão da sua liberdade, Alicia decide arranjar um marido de mentira e coloca um anúncio de "procura-se". O que ela não esperava era que seu falso casamento fosse trazer mais complicações e sentimentos do que ela imaginava.

