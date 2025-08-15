5 filmes de comédia romântica na HBO Max que você precisa assistir
Catálogo do streaming é recheado de opções de filmes incríveis que misturam romance, drama e comédia. Confira cinco sugestões legais para assistir
Assistir uma comédia romântica é uma delícia, não é? Aquele tipo de filme-conforto que mistura romance, comédia, drama e muita diversão é perfeito para assistir a qualquer hora.
O catálogo da HBO Max é repleto de opções de comédia romântica para todos os gostos. Dá para encontrar vários sucessos por lá, além daqueles longas mais escondidos, mas que também podem ser legais.
Confira a seguir cinco sugestões de bons filmes de comédia romântica para ver no HBO Max:
Todos Menos Você
Depois de um primeiro encontro perfeito que acaba dando errado, Bea e Ben perdem o contato e a antipatia toma conta. Anos depois, eles se reencontram em um casamento na Austrália e, por razões de conveniência, decidem fazer um acordo: fingir que são um casal.
O que começa como uma simples farsa para evitar situações embaraçosas se complica quando a química entre eles ressurge.
Para manter a mentira, eles precisam agir de forma mais convincente, o que os aproxima cada vez mais, transformando a fachada em algo que talvez seja real.
Ele Não Está Tão Afim de Você
O filme acompanha a vida amorosa de um grupo de pessoas em Baltimore, com suas diferentes histórias de encontros, relacionamentos e casamentos.
As narrativas se cruzam enquanto os personagens tentam decifrar as complexas regras do jogo da paixão, buscando entender se as desculpas e os sinais confusos dos parceiros significam que eles não estão tão interessados assim.
O Melhor Amigo da Noiva
Tom e Hannah são melhores amigos há anos. Ele é um conquistador que vive rodeado de mulheres, e ela é uma pessoa honesta e dedicada. Tudo muda quando Hannah viaja a trabalho para a Escócia.
Longe dela, Tom finalmente percebe que está apaixonado. Mas, ao voltar, Hannah revela que está noiva de um rico e atraente escocês. Sem tempo a perder, Tom aceita o convite para ser o "melhor amigo da noiva" e viaja para a Escócia com um único objetivo: impedir o casamento e conquistar o amor da sua vida.
Que Horas Eu Te Pego?
Maddie é uma mulher prestes a perder a casa de sua infância. Desesperada por dinheiro, ela encontra um anúncio incomum: dois pais ricos estão procurando alguém para "namorar" seu filho introvertido de 19 anos, Percy, antes que ele vá para a faculdade.
O acordo é simples: ajudá-lo a sair da concha em troca de um carro. O que começa como um plano de negócios se transforma em uma série de situações hilárias e inesperadas, à medida que Maddie tenta ensinar Percy sobre a vida, o amor e o mundo real.
Procura-se
Alicia é uma jovem que adora sua vida de solteira e sem amarras. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ela descobre que é a única herdeira de uma grande fortuna, mas com uma condição: para receber a herança, ela precisa estar casada.
Sem querer abrir mão da sua liberdade, Alicia decide arranjar um marido de mentira e coloca um anúncio de "procura-se". O que ela não esperava era que seu falso casamento fosse trazer mais complicações e sentimentos do que ela imaginava.