O Retorno, filme baseado no épico A Odisseia, ganha trailer dublado

Dirigido por Uberto Pasolini, o longa-metragem narra a última parte final da Odisseia e reúne os atores Ralph Fiennes e Juliette Binoche após 30 anos

Clique aqui e escute a matéria

Filme O Retorno ganha trailer dublado. Após duas décadas guerreando longe de casa, Odisseu retorna ao seu reino e encontra uma sangrenta disputa por seu trono.

A história da última parte do clássico de Homero, a Odisseia, é narrada em O Retorno, drama mitológico dirigido por Uberto Pasolini (dos filmes Ou tudo ou nada, Uma vida comum e Bel Ami - O Sedutor).

O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de setembro, sendo a primeira vez que a O2 Play realiza lançamento de um filme internacional com cópias dubladas e legendadas nos cinemas.



Cartaz do filme "O Retorno" - Divulgação/O2 Play

Os atores voltam a contracenar juntos após quase 30 anos do lançamento de O Paciente Inglês, filme que rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Binoche. Antes, a dupla estrelara uma filmagem de O Morro dos Ventos Uivantes, em 1992.



O Retorno teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em 2024. Seu elenco é de peso. No papel de Odisseu (ou Ulisses, em latim), Ralph Fiennes, indicado ao Oscar 2025 na categoria Melhor Ator por sua interpretação em Conclave.

E Juliette Binoche interpreta Penélope, a esposa do guerreiro que luta para se livrar de pretendentes que disputam o trono.



Sinopse

Distante durante 20 anos, Odisseu volta a Ítaca, abatido e irreconhecível após a Guerra de Tróia. Encontra o reino em desordem. Sua esposa Penélope é cercada por pretendentes gananciosos e seu filho Telêmaco, interpretado por Charlie Plummer, enfrenta ameaças de morte de quem também busca ocupar o poder.

Em uma produção mais humanizada, o diretor Pasolini e os roteiristas John Collee e Edward Bond optaram por narrar a etapa final da odisseia sem os deuses e seres míticos que estão presentes no poema de Homero.

Preferiram mostrar as feridas físicas e mentais de Odisseu como resultado de décadas envolvido em guerras.