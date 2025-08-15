3 adaptações literárias brasileiras que estão em desenvolvimento
Vários livros brasileiros ganharão adaptações cinematográficas e para o streaming em breve. Confira alguns dos títulos mais aguardados
Dos livros para as telas: obras literárias nacionais estão ganhando cada vez mais espaço no cinema e no streaming. Algumas adaptações em desenvolvimento têm gerado ansiedade dos fãs. Saiba quais são elas.
Véspera (Carla Madeira)
Baseada no livro homônimo de Carla Madeira, "Véspera" está sendo adaptado para o streaming. A obra será transformada em uma série com Gabriel Leone, Bruna Marquezine e Camila Márdila no elenco.
A história transporta o leitor/telespectador para um espaço-tempo em que a protagonista, agora na "véspera" de um luto, confronta uma imensa dor. A trama se desenrola em um fluxo de pensamentos e memórias, sem uma narrativa linear. A personagem divaga, relembrando o marido, o filho, e confrontando a si mesma e suas expectativas. A obra é um mergulho em como o ser humano lida com a dor e com as emoções mais profundas.
Onde vai estrear: Max
Quinze Dias (Vitor Martins)
O livro "Quinze Dias" de Vitor Martins será adaptado para as telonas. A trama narra a história de Felipe, um adolescente gordo e tímido que lida com inseguranças e sofre bullying na escola. Ele aguarda ansiosamente pelas férias de julho, esperando finalmente poder se dedicar aos seus hobbies e ficar longe dos colegas que o maltratam.
No entanto, seus planos de tranquilidade vão por água abaixo quando sua mãe decide hospedar Caio, um antigo vizinho e seu crush de infância. Durante os quinze dias em que convivem, os dois se reaproximam e embarcam em uma jornada mútua de autodescoberta. A convivência com Caio força Felipe a enfrentar suas inseguranças e questões mal resolvidas, enquanto Caio também revela suas próprias dúvidas.
O elenco conta com Miguel Lallo, Diego Lira e Débora Falabella como protagonistas. Além deles, o filme inclui Mariana Santos, Silvio Guindane, Olivia Araújo, Mika Soeiro e Bel Moreira no elenco.
Onde vai estrear: Cinema
Quando ela desaparecer (Victor Bonini)
A série "Quando ela desaparecer", baseada no romance policial homônimo de Victor Bonini, mergulha em um misterioso caso que assombra uma pequena comunidade. A trama começa com o desaparecimento de Kika, uma adolescente de 16 anos que some durante uma excursão escolar.
O caso ganha contornos ainda mais dramáticos quando se revela que, anos antes, ela já havia escapado da morte. Agora, com poucos rastros e apenas um colar arrancado como pista, a polícia não tem dúvidas: algo de muito grave aconteceu.
Anos depois do caso, uma ex-colega de Kika, Sarah, que hoje é jornalista, decide investigar o desaparecimento por conta própria. Sua busca a leva a desenterrar segredos sombrios do passado e a desvendar a verdadeira personalidade de Kika, que se revela muito mais complexa do que todos imaginavam. A narrativa se desenrola como uma reportagem investigativa, misturando depoimentos, manchetes de jornal e transcrições de interrogatórios.
A série será protagonizada por Klara Castanho e terá direção de Fabrício Bittar.
Onde assistir: Ainda em negociação com plataformas de streaming