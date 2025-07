5 livros de romance para quem não quer dar adeus às férias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira uma lista de livros de romance para lidar melhor com o término da temporada de férias - e até sonhar com uma linda história de amor

Clique aqui e escute a matéria

O mês de julho está chegando ao fim e, com ele, a temporada de férias para muita gente. Mas se a pausa na rotina está dando adeus, a paixão e a leveza que ela inspira podem continuar vivas nas páginas de um bom livro.

As férias são o cenário perfeito para histórias de amor que nos transportam para destinos paradisíacos, encontros inesperados e reviravoltas emocionantes. Afinal, quem não sonha em viver um romance inesquecível em um cenário digno de cinema? Para matar a saudade daquela sensação de liberdade, o Social1 preparou uma seleção de romances que fazem suspirar e planejar a próxima escapada, seja ela real ou literária.

Livros de romance para quem não quer dar adeus às férias

O Verão que Mudou a Minha Vida (Jenny Han)

O Verão que Mudou a Minha Vida (Jenny Han) - Divulgação

O primeiro livro de uma trilogia que se tornou uma série de TV bastante popular. A obra narra a história de Belly, que passa todos os verões em uma casa de praia na casa da melhor amiga de sua mãe, Susannah, com seus filhos, Conrad e Jeremiah.

A história envolve os primeiros amores e triângulos amorosos, além do amadurecimento, tudo sob o sol do verão. Perfeito para quem ama séries teen.

A Barraca do Beijo (Beth Reekles)

A Barraca do Beijo (Beth Reekles) - Divulgação

Outro sucesso adaptado para o cinema, “A Barraca do Beijo” exala a essência do romance de verão - com direito a bons clichês. Elle Evans tem uma amizade de longa data com Lee Flynn, mas sua vida vira de cabeça para baixo quando ela decide montar uma barraca de beijos na feira de verão e acaba beijando o irmão mais velho e proibido de Lee, Noah.

De Férias com Você (Emily Henry)

De Férias com Você (Emily Henry) - Divulgação

No frio ou no calor, o encontro deles é certo: anualmente Poppy e Alex, melhores amigos com personalidades contrastantes, embarcam em férias anuais há dez anos.

Contudo, uma viagem desastrosa os afastou, e Poppy busca uma reconciliação e decide convidar seu melhor amigo para mais uma aventura, com o objetivo de consertar a amizade e talvez, finalmente, admitir os sentimentos que escondem um pelo outro.

Imperfeitos (Christina Lauren)

Imperfeitos (Christina Lauren) - Divulgação

Não é exatamente sobre férias, mas envolve uma viagem - com muitas emoções. Olive Torres e Ethan Thomas, inimigos declarados, são forçados a passar a lua de mel dos seus irmãos juntos na Riviera Mexicana após todos os outros convidados da festa de casamento caírem doentes.

Esse enemies to lovers começa como uma farsa para aproveitar a viagem gratuita e se transforma em algo mais à medida que eles precisam fingir ser um casal em férias.

Me Chame Pelo Seu Nome (André Aciman)

Me Chame Pelo Seu Nome (André Aciman) - Divulgação

Para quem curte uma leitura mais introspectiva e poética, “Me Chame Pelo Seu Nome” pode ser a escolha perfeita. O aclamado romance LGBTQIA+, que foi adaptado cinematograficamente, se passa no verão de 1983, na Itália, e acompanha o amor de Elio, um jovem de 17 anos, e Oliver, um estudante de doutorado que passa a temporada na casa da família de Elio.

Pessoas Normais (Sally Rooney)

Pessoas Normais (Sally Rooney) - Divulgação

Embora não seja exclusivamente de férias, o relacionamento complexo e intermitente de Marianne e Connell é abordado em verões e nos períodos de pausa dos estudos. Grande parte da trama se desenrola durante as férias universitárias, quando eles voltam para suas cidades natais ou viajam, e a dinâmica entre eles se intensifica.

Esse romance tem uma pegada mais madura e realista sobre amor, além de abordar questões de classes sociais e identidade.