Festival de Teatro para Crianças termina com dois espetáculos no Teatro do Parque neste fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco se despede neste fim de semana com duas apresentações que prometem emocionar e encantar o público no Teatro do Parque, no Recife. No sábado (26), às 16h30, será apresentado "Hélio, o Balão que Não Consegue Voar", e no domingo (27), no mesmo horário, o público poderá assistir à comédia musical "Os 3 Super Porquinhos". Ambas as sessões contarão com acessibilidade em Libras.

Com uma proposta poética e sensível, “Hélio, o Balão que Não Consegue Voar” é um espetáculo de formas animadas que aborda o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Baseada no livro homônimo do escritor pernambucano Cleyton Cabral, a peça narra a história de Hélio, um balão diferente, que não consegue voar. Em um mundo que espera que todos sejam iguais, Hélio encontra seu próprio caminho com apoio da mãe e dos amigos, mostrando que a verdadeira magia está na aceitação das diferenças e na coragem de ser quem se é. A obra é vencedora do Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia, promovido pela Fundarpe.

No domingo (27), o palco será tomado pela diversão com “Os 3 Super Porquinhos”, uma adaptação do clássico infantil assinada por Roberto Costa. Nesta versão, Dona Porca presenteia os filhos com um dote para que construam suas casas, dando início a uma jornada repleta de surpresas. Com uma linguagem atualizada, o espetáculo inclui temas contemporâneos como a preservação ambiental e a paz mundial, sem perder o tom lúdico e musical que agrada crianças e adultos. O autor define a montagem como uma comédia musical ideal para a iniciação cultural dos pequenos.

Os ingressos para as duas apresentações estão à venda na plataforma Sympla, com link disponível no site www.teatroparacrianca.com.br, e também podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, a partir das 15h, nos dias dos espetáculos.

Com mais de duas décadas de existência, o Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco é uma realização da Métron Produções, sob coordenação de Edivane Batista e Ruy Aguiar, e conta com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife. A curadoria desta edição é assinada por Marcondes Lima, Ruy Aguiar e Williams Sant’Anna.

Reconhecido como um dos festivais mais longevos do país, o FTCPE já contabilizou, até 2024, 270 espetáculos encenados em mais de 485 apresentações, com um público superior a 154 mil pessoas entre pagantes e gratuitos, além da geração de mais de 5.200 empregos diretos e indiretos.

Serviço:

Hélio, o Balão que Não Consegue Voar

Data: Sábado, 26 de julho

Horário: 16h30

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista – Recife

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre

Os 3 Super Porquinhos

Data: Domingo, 27 de julho

Horário: 16h30

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista – Recife

Ingressos: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Duração: 45 minutos

Classificação: Livre

Meia-entrada válida para crianças a partir de 2 anos, autistas e acompanhantes, estudantes, professores, idosos, doadores regulares de sangue ou de medula óssea (com documentação comprobatória).