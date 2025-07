Dia do Escritor 2025: 7 escritores brasileiros que merecem o hype

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste Dia do Escritor, o blog Social1 elencou escritores com vozes potentes. Confira a lista completa e obras de destaque desses autores

O Dia do Escritor, celebrado em 25 de julho, nos convida a celebrar a magia da palavra e o poder das narrativas que moldam nossa cultura. E em um cenário literário efervescente, o Brasil revela vozes potentes que, com suas histórias únicas e estilos inovadores, vêm conquistando leitores e crítica.

Para tornar a data ainda mais especial, o Social1 elencou alguns escritores brasileiros que merecem o hype. Confira:

7 escritores brasileiros que merecem o hype

Aline Bei

Aline Bei, autora de 'O Peso do Pássaro Morto' - Divulgação

Uma das vozes mais marcantes da literatura brasileira contemporânea, a paulista Aline Bei é especialmente reconhecida por sua prosa poética e intimista. Sua obra de maior destaque, "O Peso do Pássaro Morto", foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Jabuti.

Aline se destaca pela habilidade de construir narrativas que exploram a fragilidade humana, os desafios do amadurecimento e as complexidades das relações. Em "Pequena Coreografia do Adeus", a autora explora as dinâmicas familiares, as ausências e o ciclo da vida com a mesma sensibilidade e lirismo que a tornaram conhecida. A obra foi finalista no Prêmio Jabuti em 2022 na categoria Romance Literário.

Já o "O Peso do Pássaro Morto", escrito em versos livres, acompanha a vida de uma mulher desde a infância até a velhice, por meio de pequenos fragmentos e momentos-chave. A narrativa minimalista e profunda toca em temas como luto, violência, resiliência e a busca por afeto.



A autora está confirmada na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece de 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco.

Clarice Lispector

Clarice Lispector, autora de 'A Paixão Segundo G.H.' - Divulgação/Editora Rocco

Nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira e radicada no Brasil, Clarice Lispector é um dos grandes nomes da literatura brasileira, transcendendo gerações. Sua prosa existencialista, introspectiva e profundamente psicológica influencia inúmeros escritores e pensadores até hoje.

Títulos como "A Hora da Estrela", "Laços de Família", "Perto do Coração Selvagem" e "A Paixão Segundo G.H." são marcos de sua produção, admirados pela originalidade, pela profundidade psicológica e pela linguagem inovadora. Clarice se afastou das narrativas tradicionais para explorar o fluxo da consciência, as complexidades da alma humana e o cotidiano sob uma ótica filosófica.

Carla Madeira

Carla Madeira, autora de 'Véspera' - Cristina Cortez/Divulgação

A mineira Carla Madeira tem conquistado cada vez mais destaque na literatura brasileira contemporânea por sua escrita fluida, envolvente e profundamente humana. Seus romances mergulham nas complexidades das relações humanas, no universo feminino e nas nuances dos sentimentos mais profundos.

O romance de estreia de Carla Madeira, "Tudo é Rio", foi um fenômeno editorial, aclamado por sua prosa intensa e visceral ao abordar paixão, ciúme, perdão e os mistérios da alma. A autora também lançou "Véspera" e "A natureza da mordida".

Conceição Evaristo

Conceição Evaristo, autora de 'Olhos D'água' - Divulgação/Aline Macedo

Reconhecida por sua poderosa escrita que dá visibilidade às experiências, lutas e saberes da população afro-brasileira, especialmente as mulheres, a mineira Conceição Evaristo é um marco na literatura negra. Ela criou o conceito de "escrevivência" – a escrita que nasce da vivência e da memória – para narrar histórias que ecoam a ancestralidade, a resistência e a resiliência.

Nos seus romances, contos e poemas, a escritora aborda temas como racismo, desigualdade social, identidade e a força da mulher negra, desconstruindo estereótipos e promovendo um olhar crítico sobre a sociedade brasileira.

Conceição Evaristo foi reconhecida em diversas premiações, como o Prêmio Jabuti (2015, por "Olhos D'água", e 2018, menção honrosa pelo conjunto da obra), o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Itamar Vieira Júnior

Itamar Vieira Júnior, autor de 'Torto Arado' - TV/Brasil/Divulgação

Nascido em Salvador (Bahia), Itamar Vieira Júnior usa sua formação como geógrafo e pesquisador para permeia suas narrativas, trazendo um olhar atento para as relações com a terra, a ancestralidade e as injustiças sociais, especialmente no Nordeste do país. Sua escrita é marcada por um lirismo que se entrelaça com o realismo mágico e elementos do fantástico, criando uma atmosfera única. Ele é um dos autores confirmados na Bienal de Pernambuco.

O livro "Torto Arado" lhe rendeu o Prêmio Jabuti de Romance Literário (2020), o Prêmio Oceanos (2020) e o International DUBLIN Literary Award (2024) - um dos mais prestigiados prêmios literários do mundo. A obra acompanha as irmãs Bibiana e Belonísia no sertão baiano, abordando temas como a escravidão moderna, a luta pela terra, a herança cultural afro-brasileira e a violência.

Raphael Montes

Raphael Montes, autor de 'Jantar Secreto' - DIVULGAÇÃO/COMPANHIA DAS LETRAS

Quem gosta de ler obras dos gêneros do thriller, suspense e terror ou assistiu à novela Beleza Fatal com certeza já ouviu falar de Raphael Montes. Além de ter escrito a novela que fez sucesso na Max e coautor de "Bom Dia, Verônica" (Netflix), o autor é conhecido por desafiar os limites do terror, explorando o lado sombrio da psique humana e os aspectos mais perturbadores da sociedade com uma escrita afiada e envolvente.

Entre suas tramas engenhosas, repletas de reviravoltas chocantes e personagens complexos estão "Jantar Secreto" e "Dias Perfeitos". Vitor tem obras publicadas em mais de 20 países e foi o primeiro autor brasileiro a ter um livro selecionado para o clube de leitura de Reese Witherspoon.

Socorro Acioli

Socorro Acioli, autora de 'Oração para desaparecer' - Divulgação

A aclamada escritora e roteirista cearense Socorro Acioli se destaca por sua capacidade de criar narrativas envolventes que mesclam fantasia, realismo e elementos da cultura nordestina. Sua prosa cativante com heranças do

e pela habilidade de transportar o leitor para universos ricos em detalhes e emoção. Socorro é também mestre em Literatura e já participou de oficinas literárias importantes, incluindo uma com o Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Seu romance "A Cabeça do Santo" foi traduzido para diversos idiomas e elogiado pela crítica. Na literatura infantojuvenil, "Ela tem olhos de céu" é um dos destaques. Acioli conquistou o Prêmio Jabuti em 2013 (na categoria juvenil, com "A Bailarina Fantasma") e o Prêmio Jabuti em 2021 (na categoria romance, com "Oração para Desaparecer"), além de ter sido selecionada para o programa internacional de residência artística do Hawthornden Castle, na Escócia.