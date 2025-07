Livros infantis sobre avós para ler junto com os pequenos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Livros infantis sobre avós celebram a relação especial entre avós e netos, transformando a leitura em um momento de conexão.

Esses livros são convites para explorar memórias e entender a importância da família. Eles ajudam as crianças a valorizar os mais velhos aprendendo com suas histórias.

Ler um livro infantil sobre avós pode trazer aquela sensação de coração quentinho. Essas histórias criam laços de carinho que duram para sempre, tornando a leitura ainda mais incrível.

Confira algumas opções de livros infantis sobre avós para ler:



Avô, conta outra vez (José Jorge Letria e André Letria)

Este livro celebra os laços entre avós e netos, destacando o desejo mútuo de compartilhar e ouvir histórias da infância. A obra realça a importância da palavra e da ternura que conecta gerações, mostrando que não há idade para a troca de memórias e afetos.

As linhas do rosto da Nana (Simona Ciraolo)

O livro aborda a velhice e as histórias de vida. Cada linha no rosto da avó é associada a uma lembrança, revelando como as marcas físicas contam nossas trajetórias. A avó conversa com a neta sobre a passagem do tempo.

Bisa Bia, Bisa Bel (Ana Maria Machado)

Um clássico da literatura infantil. A menina Isabel dialoga imaginariamente com sua bisavó Bia e sua futura neta Bel, descobrindo mais sobre si mesma.

Agora pode chover (Celso Sisto e Anna Cunha)

Em prosa poética, esta história de afeto entre uma neta e seu avô, que transcende a vida, propõe uma reflexão sobre a comunicação com entes queridos que já partiram.

Vovô verde (Lane Smith; Companhia das Letrinhas)

O livro apresenta um vovô que nasceu antes da tecnologia moderna e que, desde menino, colecionava histórias em sua fazenda. Após ser soldado e conhecer sua esposa na guerra, ele se torna um jardineiro apaixonado. Agora, um pouco esquecido, o vovô verde guarda suas memórias mais preciosas nas plantas.

Madalena (Natália Gregorini)

Neste livro, acompanhamos Madalena e sua neta enquanto elas observam o mundo juntas. É uma história sobre memórias, hábitos e tradições que nos marcam.

