Você está sendo um bom neto? 10 perguntas para refletir sobre seus gestos

Clique aqui e escute a matéria

Ser um bom neto vai além das visitas em datas especiais!

Muita gente acredita que estar presente no aniversário ou dar um presente no fim do ano já basta. Mas ser um bom neto vai muito além disso. É sobre criar conexão verdadeira, dar atenção, respeitar o tempo e a história dos seus avós.

A relação entre avós e netos pode ser uma das mais doces da vida, mas também precisa de cuidado, escuta e presença.

Não importa se eles moram perto ou longe, se ainda estão ativos ou mais quietos: o que vale é como você se faz presente.

Responda com sinceridade:

1. Você liga ou manda mensagem sem motivo, só pra saber como estão?

2. Já parou para ouvir histórias do passado com paciência e interesse?

3. Quando está com eles, você realmente presta atenção ou fica no celular?

4. Você pergunta se estão precisando de algo, mesmo que seja só companhia?

5. Já os convidou para participar da sua rotina de alguma forma?

6. Você respeita o ritmo deles ou tenta apressar tudo?

7. Demonstra carinho em palavras, gestos ou pequenas surpresas?

8. Leva em conta a opinião deles, mesmo que pense diferente?

9. Tem vontade de aprender algo que eles sabem e ensinar algo novo também?



10. Já agradeceu, de verdade, por tudo o que viveram para você existir?

Se algumas dessas perguntas te fizeram pensar, ótimo. Significa que ainda há espaço para fortalecer esse laço, e isso vale mais que qualquer presente!



MENSAGEM DIA MUNDIAL DOS AVÓS: Envie para aqueles que são especiais para você!