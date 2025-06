Itamar Vieira Jr. participará da Bienal PE 2025; confira mais detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco fez um anúncio de peso para sua edição comemorativa de 30 anos: a participação do escritor baiano Itamar Vieira Jr., um dos autores mais celebrados da literatura brasileira contemporânea.

A notícia chegou junto à revelação da equipe de curadores que irá desenhar as experiências do evento, que será realizado de 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções, em Olinda.

Autor do best-seller "Torto Arado", obra que se tornou um marco de crítica e público, traduzida para mais de 30 idiomas e vencedora dos prêmios Jabuti e Oceanos, Itamar Vieira Jr. participará do "Círculo das Ideias", principal espaço de debates da feira.

Curadores

A condução ficará a cargo de Schneider Carpeggiani, que também é curador da edição junto com Fabiana Barboza; a programação jovem terá curadoria da dupla Maria Anna e Mirela Paes, ambas escritoras e sócias da Lavanda Literária; e a coesão do projeto é reforçada por Fábio Lucas, autor da coluna Literária do JC.

Mais nomes

Além de Itamar Vieira Jr., já estão confirmados na edição comemorativa a autora Aline Bei ("O peso do pássaro morto"), a médica e escritora Natália Timermann e o criador do projeto multiplataforma "Livraria em Casa", Paulo Ratz. Novos nomes devem ser anunciados nas próximas semanas.

Sob o tema "Ler é sentir cada palavra", a feira, que se homenageia com o lema "30 anos em estado de poesia", também abre espaço para a produção independente com o Artist’s Alley. Quadrinistas e ilustradores podem se inscrever para expor e vender seus trabalhos até o dia 1º de julho, com informações disponíveis no perfil @bienalpe.

A Bienal é realizada com o incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, tem patrocínio premium da Petrobras e realização assinada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções.

